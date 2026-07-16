El CAPS Carlos Bravo incorporó nuevo equipamiento mediante el Programa SUMAR+

El CAPS Carlos Bravo incorporó nuevo mobiliario, equipamiento informático y aires acondicionados mediante el Programa SUMAR+, en una entrega encabezada por la ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo.

La incorporación de estos bienes representa el resultado del cumplimiento de los objetivos sanitarios alcanzados por el equipo de salud del establecimiento, que logró acceder a los recursos previstos por el programa a partir del trabajo desarrollado en la atención y seguimiento de la población.

Durante la entrega se destacó que el equipamiento fue adquirido con fondos generados por el propio desempeño del centro de salud dentro del esquema de financiamiento que impulsa el Programa SUMAR+, mecanismo que vincula la asignación de recursos con los resultados obtenidos por los establecimientos públicos.

La inversión permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y optimizar la atención que diariamente reciben las personas que concurren al CAPS.

Cómo funciona el Programa SUM+

Los bienes entregados fueron adquiridos mediante los recursos generados por el Programa SUMAR+, cuyo esquema de financiamiento está basado en resultados alcanzados por los equipos de salud.

Desde el Ministerio de Salud se explicó que este programa premia el registro oportuno y de calidad de las prestaciones sanitarias, junto con el cumplimiento de indicadores y procesos considerados prioritarios dentro de los establecimientos públicos.

A través de este mecanismo, cada objetivo alcanzado y cada prestación correctamente registrada generan recursos que posteriormente regresan a los centros de salud en forma de equipamiento e inversiones destinadas a fortalecer su funcionamiento. Este sistema busca incentivar la mejora continua de la calidad de atención y fortalecer el trabajo que realizan los equipos de salud en toda la red pública.

El trabajo sanitario del CAPS Carlos Bravo

El CAPS Carlos Bravo participa activamente en diversas estrategias sanitarias impulsadas dentro del Programa SUM+, desarrollando tareas vinculadas al seguimiento y acompañamiento de personas que requieren atención en distintas líneas de cuidado.

Entre las principales acciones que lleva adelante el centro de salud se encuentran:

Seguimiento de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2.

Control y acompañamiento de personas con Hipertensión Arterial.

Acciones vinculadas a Salud Mental.

Seguimiento en la línea de cuidado de Cáncer Cervicouterino.

Búsqueda activa de personas con Cobertura Pública Exclusiva.

Captación y seguimiento para garantizar una atención integral y de calidad.

Estas estrategias forman parte del trabajo cotidiano que desarrolla el equipo de salud con el objetivo de acercar el sistema sanitario a la comunidad y asegurar el acceso a las prestaciones correspondientes.

Resultados que superaron la meta nacional

Durante la entrega del equipamiento, la referente provincial del Programa SUMAR+, Carmela Borgioli, destacó el desempeño alcanzado por el CAPS Carlos Bravo en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Según indicó, el establecimiento logró una captación de personas del 43,42 %, resultado que permitió superar ampliamente la meta fijada a nivel nacional. Al referirse a ese desempeño, Borgioli expresó que "gracias al compromiso del equipo de salud, el CAPS Carlos Bravo alcanzó un 43,42 % de captación de personas, superando ampliamente la meta establecida a nivel nacional. Este resultado refleja el trabajo sostenido que realizan diariamente para acercar el sistema de salud a la comunidad".

Asimismo, explicó que "cada bien entregado representa una inversión que vuelve al centro de salud gracias al trabajo de sus equipos, permitiendo mejorar las condiciones laborales y brindar una atención más cómoda, eficiente y de mayor calidad a cada persona que asiste al CAPS".

El reconocimiento de la ministra Johana Carrizo

Durante el acto de entrega, la ministra de Salud, Johana Carrizo, felicitó al equipo del CAPS Carlos Bravo por el trabajo realizado y por los resultados obtenidos dentro del Programa SUMAR+.

En ese marco manifestó que "esta entrega es el resultado del compromiso y del trabajo diario de cada uno de ustedes. Estos bienes representan más herramientas para seguir mejorando la atención de nuestros pacientes".

La ministra también remarcó la importancia de continuar aprovechando las posibilidades que brinda este programa para fortalecer el funcionamiento de los establecimientos públicos.

En ese sentido sostuvo que "cada prestación registrada y cada objetivo cumplido se transforma en recursos que regresan al centro de salud para seguir fortaleciendo el sistema público", destacando el vínculo entre el cumplimiento de las metas sanitarias y la incorporación de nuevos recursos para los equipos de salud.

El equipamiento incorporado

Como parte de esta nueva inversión, el CAPS Carlos Bravo recibió equipamiento destinado a mejorar tanto las condiciones laborales del personal como la atención diaria que se brinda a la comunidad. Los bienes entregados incluyen:

Aires acondicionados.

Computadoras.

Mobiliario.

La incorporación de estos recursos permitirá optimizar el funcionamiento del centro de salud, fortalecer el trabajo de los equipos y mejorar la calidad de atención que reciben las personas que asisten diariamente al CAPS. De esta manera, el equipamiento adquirido mediante el Programa SUMAR+ representa el resultado del cumplimiento de los objetivos sanitarios alcanzados por el establecimiento y constituye una inversión destinada a continuar fortaleciendo el sistema público de salud.