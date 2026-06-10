Catamarca presente en el 4° Encuentro de Santuarios del NOA en Jujuy

Una delegación de los Santuarios Catedral y de la Gruta de Nuestra Señora del Valle se prepara para representar a Catamarca en el 4° Encuentro de Santuarios del NOA, que se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de junio en la ciudad de San Salvador de Jujuy. La convocatoria reunirá a referentes eclesiales de distintas provincias de la región en un espacio destinado al intercambio de experiencias, la formación y el fortalecimiento de la vida pastoral vinculada a los santuarios.

El encuentro se desarrollará bajo el lema "Santuarios del NOA, cuna de la piedad popular", una consigna que servirá como eje de las actividades previstas durante las tres jornadas. La sede será el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, cuyo rector es el padre Germán Maccagno, anfitrión de una convocatoria que congregará a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos provenientes de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

La participación catamarqueña se enmarca en una propuesta regional que busca reunir a quienes desarrollan su labor pastoral en algunos de los principales santuarios del Noroeste Argentino. Durante tres días, representantes de distintas jurisdicciones eclesiásticas compartirán experiencias, reflexiones y espacios de formación vinculados con la vida de fe y las expresiones de la religiosidad popular.

La presencia de delegaciones de seis provincias permitirá fortalecer los vínculos entre las comunidades participantes y generar instancias de intercambio en torno a las prácticas pastorales que se desarrollan en cada santuario.

Delegaciones y celebración eucarística

Las actividades comenzarán el jueves 18 de junio en horas de la tarde. La jornada inaugural incluirá la presentación de los santuarios participantes, permitiendo que cada delegación exponga su identidad y realidad pastoral.

Además, se llevarán adelante momentos de animación y espiritualidad, concebidos como instancias de integración y preparación para el desarrollo de las actividades posteriores. La apertura concluirá con la celebración de la Santa Misa, marcando el inicio formal del encuentro.

Formación sobre los sacramentales y trabajo en grupos

El viernes 19 estará dedicado principalmente a los espacios de formación y reflexión. Durante la mañana se desarrollarán dos talleres centrales.

Los temas previstos son:

• "La eclesiología que sostiene los sacramentales", a cargo del padre Gustavo Rodríguez.

• "La celebración de los sacramentales", a cargo del padre Javier Mamaní.

Una vez finalizadas las exposiciones, los participantes trabajarán en grupos para profundizar los contenidos abordados y compartir perspectivas sobre los distintos aspectos planteados durante las conferencias.

La dinámica prevista busca combinar instancias académicas y pastorales, favoreciendo la participación activa de los asistentes y la construcción colectiva de reflexiones en torno a los temas propuestos.

La piedad popular y el papel de María

Las actividades continuarán durante la tarde con una exposición a cargo del arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, quien desarrollará el tema "Mariología. El papel de María en la piedad popular". Este espacio de formación estará acompañado por una dinámica grupal y un posterior plenario, con el objetivo de profundizar los conceptos compartidos y generar un intercambio entre los participantes provenientes de las distintas provincias.

La temática elegida se encuentra en consonancia con el lema general del encuentro, que pone el acento en la importancia de la piedad popular como expresión de fe presente en los santuarios del NOA.

Celebración, fraternidad y peregrinación

Luego de la celebración eucarística prevista para el viernes, los asistentes participarán de un fogón destinado al encuentro fraterno. Este espacio buscará favorecer la convivencia y el intercambio entre las delegaciones que llegarán desde distintos puntos de la región.

El sábado 20 tendrá lugar la etapa final del encuentro. La programación contempla la realización de un plenario y la evaluación de las actividades desarrolladas durante las jornadas previas. También se presentarán las conclusiones surgidas del trabajo realizado y se procederá a la elección de la próxima sede del Encuentro de Santuarios del NOA.

Entre las actividades más significativas de la jornada se encuentra la realización de una caravana por calles céntricas de San Salvador de Jujuy y el posterior traslado hacia el Santuario de Río Blanco, donde se pondrá en marcha la peregrinación de los santuarios participantes.

El cierre del encuentro

La programación culminará con la celebración de la Santa Misa y un almuerzo de despedida, momento que marcará el cierre formal de la cuarta edición de este encuentro regional.

De esta manera, la delegación integrada por representantes de los Santuarios Catedral y de la Gruta de Nuestra Señora del Valle llevará la presencia de Catamarca a una convocatoria que reunirá a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el Noroeste Argentino en torno a la reflexión, la formación y el fortalecimiento de los lazos entre los santuarios de la región.