Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de enero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad del Valle de Catamarca, indica que hoy 10 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudapresenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.