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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 21 y 32.

18 Julio de 2026 07.07

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 18 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:00 y se pone a las 18:36.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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