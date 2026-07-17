Folklore, danza y un escenario renovado: una multitud disfrutó en El Patio del Poncho

La primera jornada de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comenzó con un clima de celebración en el escenario de El Patio, que estrenó su renovada infraestructura ofreciendo una propuesta artística de fuerte impronta folklórica y una amplia convocatoria de público.

La apertura estuvo a cargo del Ballet Municipal de Fiambalá, que presentó un cuadro coreográfico pensado para poner en valor la identidad cultural de las tierras fiambalenses. A través de la danza, el elenco inauguró una programación que tuvo como eje la tradición y el patrimonio cultural de Catamarca.

La continuidad artística quedó en manos de Fernando Guilla, quien ofreció un repertorio de folklore tradicional, seguido por Guadalupe Carrizo, que junto a su banda propuso un recorrido por canciones urbanas, aportando variedad a la programación.

Más tarde subió al escenario La Troya, grupo liderado por Aldo Rodríguez, que alternó clásicos del cancionero popular con composiciones propias. Sus chacareras imprimieron rápidamente el clima festivalero y lograron una inmediata conexión con el público presente.

La danza como protagonista de la tarde

La programación mantuvo un fuerte protagonismo de los cuerpos de danza. La Delegación Departamental Paclín presentó un cuadro coreográfico que recorrió distintas danas tradicionales y el malambo, con destacadas interpretaciones de bailarinas y bailarines.

Posteriormente llegó el turno de Paula Romero, oriunda de Recreo, quien desplegó un repertorio centrado en la identidad provincial. Con una potente interpretación de una zamba carpera y canciones dedicadas a Catamarca y sus costumbres, la artista invitó a bailar a las numerosas parejas que colmaron el espacio.

La tarde continuó con la actuación del Dúo Yanasu, que interpretó zambas y chacareras definidas por los propios artistas como "de esas que sabemos todos", acompañado por el Ballet Atahualpa Yupanqui.

Luego fue el turno de Ballet Catamarca Danza, bajo la dirección del profesor Pepe Díaz, que volvió a poner en escena la fuerza de las danzas tradicionales y del malambo, consolidando el protagonismo del baile dentro de la programación inaugural.

"Urdiendo el tiempo", la producción artística creada para el Poncho 2026

Uno de los momentos centrales de la jornada llegó cerca de las 19 horas, con la presentación de "Urdiendo el tiempo. Raíz, movimiento y porvenir", el cuadro artístico creado especialmente para la apertura del Poncho 2026, luego de haber sido presentado horas antes en el escenario mayor durante el acto inaugural.

La puesta reunió a 36 bailarines junto a un importante equipo artístico y técnico en una propuesta escénica concebida para celebrar las raíces culturales de Catamarca y su proyección hacia el futuro.

La producción contó con:

Dirección coreográfica: Víctor Aybar.

Víctor Aybar. Dirección musical: Luis Bazán.

Luis Bazán. Voces: Loy Carrizo, Luz Segura, Noelia Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas.

Loy Carrizo, Luz Segura, Noelia Tula, Damaris Rodríguez, Franco Maestri y Rafa Salas. Acompañamiento musical: Francisco Santillán, Tomás Maldonado, Manu Giménez, Facundo Martínez y Juan Ignacio Molina.

La propuesta sintetizó, desde la música y la danza, el espíritu de una fiesta que pone en valor la tradición al mismo tiempo que proyecta su identidad hacia las nuevas generaciones.

La inauguración oficial de las tardes de El Patio

Finalizada la presentación, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, junto a la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecin, y la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, dieron la bienvenida al público y dejaron simbólicamente inauguradas las tardes de El Patio.

Durante el acto destacaron el crecimiento sostenido de este espacio, que edición tras edición continúa consolidándose como uno de los escenarios con mayor convocatoria dentro de la Fiesta del Poncho.

"Esta es la quinta edición, brindo por más ediciones de El Patio en esta fiesta que nos enorgullece a todos los catamarqueños", expresó la ministra Daiana Roldán.

La programación artística continuó posteriormente con la propuesta folklórica de Hugo Nanni, seguida por la presentación del Ballet Piriqui Pérez, antes del esperado cierre musical de Cristian Herrera.

Cristian Herrera destacó el crecimiento del espacio y el presente del folklore

Antes de subir al escenario, el reconocido "Cantor del Monte", Cristian Herrera, manifestó su satisfacción por regresar a la Fiesta del Poncho y valoró el crecimiento experimentado por El Patio, al que definió como un espacio pensado para toda la familia y también para las nuevas generaciones de artistas.

En ese contexto, destacó la importancia de abrir escenarios a quienes comienzan su recorrido dentro del folklore.

"Me encanta que una fiesta tan importante también abra sus puertas a los nuevos proyectos, a esos niños y jóvenes que sueñan con desarrollar una carrera en el folklore", señaló.

El artista también reflexionó sobre el presente del género folklórico, afirmando que atraviesa un gran momento gracias a las nuevas herramientas de difusión y subrayó la necesidad de acompañar a los jóvenes artistas con humildad, respeto y compromiso.

Al referirse específicamente a la Fiesta del Poncho, sostuvo que su importancia excede la programación artística y representa el esfuerzo cotidiano de quienes mantienen viva una de las tradiciones más profundas de la provincia.

"Es una fiesta que no solamente pertenece a los catamarqueños; todos los argentinos deberíamos sentirnos orgullosos de ella. Detrás de este festival están esas familias que, en el interior profundo, siguen tejiendo el poncho y sosteniendo un legado que pasa de generación en generación", expresó.

Como reconocimiento a su participación, Cristian Herrera recibió de manos de la ministra Daiana Roldán un poncho bandera, confeccionado por los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, como obsequio representativo de esta edición de la Fiesta del Poncho.

Un escenario renovado que seguirá siendo punto de encuentro

Además de la programación artística, la jornada permitió mostrar oficialmente el renovado escenario de El Patio, que ahora cuenta con un espacio más amplio y equipado con pantallas de gran formato, mejoras que fortalecen su capacidad para recibir al público durante cada tarde de la fiesta.

La nueva infraestructura volverá a ser protagonista este domingo, cuando miles de personas se reúnan en el Predio Ferial para seguir en vivo la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España.

La transmisión permitirá vivir el encuentro de manera colectiva, alentando a la Selección Argentina en un nuevo espacio de encuentro que suma la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ampliando así las propuestas de una celebración que combina música, danza, tradición, identidad cultural y actividades convocantes para toda la comunidad.