Poncho Diseño celebra diez años impulsando la creatividad y el diseño de autor

Con sus puertas abiertas al público en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Pabellón Poncho Diseño celebra un acontecimiento significativo: cumple diez años como parte del festival, consolidándose como un espacio especialmente dedicado al diseño de autor, la creatividad y la innovación.

A lo largo de esta década, el espacio acompañó el crecimiento de nuevos diseñadores y logró posicionarse como un punto de encuentro para quienes buscan conocer no solo las piezas terminadas, sino también las historias, los procesos, las técnicas y las diferentes miradas que hacen posible cada creación. En ese recorrido, Poncho Diseño se convirtió en un ámbito donde el público puede apreciar el valor del trabajo creativo desde una perspectiva integral, acercándose al universo que existe detrás de cada objeto exhibido.

La propuesta mantiene como eje central la valorización del diseño como una expresión cultural y creativa, promoviendo el encuentro entre los creadores y los visitantes en un espacio pensado para descubrir nuevas formas de interpretar los materiales y los oficios.

Cada pieza, una búsqueda creativa con identidad propia

Uno de los aspectos que caracteriza a Poncho Diseño es la singularidad de cada una de las obras que forman parte de la muestra. Cada objeto, prenda o accesorio exhibido nace de una búsqueda creativa propia, resultado de un proceso en el que cada diseñador desarrolla una identidad particular y una manera personal de trabajar los materiales.

Estas producciones expresan una forma única de concebir el diseño y presentan una mirada contemporánea, convirtiendo cada pieza en una obra original. La propuesta pone en valor tanto la creatividad como el trabajo que existe detrás de cada creación, permitiendo al visitante comprender que cada objeto representa mucho más que un producto terminado: es el resultado de un proceso de exploración, experimentación y desarrollo.

El recorrido por el pabellón permite apreciar cómo diferentes técnicas, materiales y oficios son reinterpretados desde enfoques actuales, dando lugar a propuestas que reflejan la diversidad de estilos y perspectivas presentes en esta edición.

Un paisaje creativo con representantes de ocho provincias

En esta nueva edición, 34 diseñadores forman parte de Poncho Diseño, conformando un espacio donde convergen distintas experiencias y formas de entender el diseño de autor.

Los participantes provienen de:

Catamarca

Córdoba

Tucumán

Buenos Aires

Santa Fe

Mendoza

Salta

Jujuy

La presencia de diseñadores de estas provincias convierte al pabellón en un verdadero paisaje creativo, donde cada propuesta aporta una mirada diferente y amplía el horizonte del diseño contemporáneo.

La diversidad de procedencias también se refleja en la variedad de disciplinas presentes, ofreciendo un recorrido amplio para quienes visitan el espacio y desean conocer distintas expresiones del diseño.

Una propuesta que reúne múltiples disciplinas

El recorrido por Poncho Diseño permite descubrir una amplia variedad de propuestas que ponen de manifiesto la riqueza del diseño de autor.

Entre las disciplinas presentes se destacan:

Diseño textil e indumentaria.

Objetos de autor.

Joyería.

Accesorios.

Marroquinería.

Artes visuales.

Cada una de estas expresiones presenta piezas que reinterpretan materiales, técnicas y oficios desde una perspectiva contemporánea, reafirmando el carácter innovador del espacio y la diversidad de propuestas que integran esta edición.

Una experiencia para conocer el proceso detrás de cada obra

Más que una muestra, Poncho Diseño propone una experiencia que invita al público a acercarse al trabajo de sus creadores y descubrir el recorrido que existe detrás de cada obra.

El espacio ofrece la posibilidad de conocer de cerca los procesos creativos que dan origen a cada pieza y comprender cómo el diseño se convierte en una forma de expresar la identidad y la cultura. Esa interacción entre creadores, obras y visitantes fortalece el carácter del pabellón como un ámbito destinado al intercambio de ideas y al reconocimiento del valor del diseño de autor.

La experiencia busca que cada recorrido permita apreciar no solo el resultado final de las producciones, sino también la dedicación, las técnicas y las distintas miradas que intervienen en su realización.

Una invitación abierta al público hasta el 26 de julio

El Pabellón Poncho Diseño permanecerá abierto hasta el 26 de julio, invitando al público a recorrer este espacio dentro del Predio Ferial Catamarca.

Los visitantes podrán acercarse todos los días, de 14 a 23 horas, para disfrutar de una propuesta que continúa fortaleciendo el diseño de autor dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Con diez años de trayectoria, Poncho Diseño reafirma su papel como un espacio que impulsa la creatividad, acompaña el crecimiento de nuevos diseñadores y promueve el encuentro entre el público y quienes transforman materiales, técnicas y oficios en obras originales. La propuesta vuelve a consolidarse como uno de los escenarios donde el diseño encuentra un lugar para expresar identidad, creatividad e innovación dentro de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.