Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de febrero, la temperatura rondará entre 24 y 38

4 Febrero de 2026 07.17

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 4 de febrero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 30 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 20:04.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 38 grados.

A la noche, el clima rondará los 31 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.

