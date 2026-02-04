Charla abierta sobre el Método Integral de Formación River Plate

El equipo de profesionales del Club Atlético River Plate que está realizando la pretemporada de fútbol formativo, en las categorías Quinta y Séptima División en Catamarca brindará una charla abierta este jueves 5 de febrero a las 16 hs en el Salón de Interpretaciones del Predio Ferial. En la misma, se compartirá la metodología integral de formación y la dinámica de trabajo interdisciplinaria que sostiene el desarrollo de futbolistas desde divisiones formativas hasta el alto rendimiento.

Durante el encuentro se abordarán ejes clave del modelo de trabajo del club, entre ellos: planificación del trabajo diario, formación del jugador, nutrición, videoanálisis, preparación física, kinesiología, neurociencia, aspectos técnicos y tácticos, y el rol de las distintas áreas que intervienen en el proceso formativo.

La propuesta está orientada a entrenadores, clubes, preparadores físicos, profesores, formadores y deportistas, con el objetivo de elevar el nivel de conocimiento y profesionalización del deporte en la provincia, a partir de la experiencia de una de las instituciones más importantes del fútbol nacional e internacional.

La visita de River con sus planteles de formativas y cuerpo técnica se concreta, al igual que los años anteriores, con el trabajo del Gobierno de la provincia, mediante el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Deportes y Recreación junto al Ministerio de Desarrollo Social.