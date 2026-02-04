Universidades nacionales en alerta: podría peligrar el inicio del ciclo lectivo 2026

El secretario general del Gremio Docente Universitario, Fernando Morales, alertó que el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades nacionales podría verse afectado ante la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de la existencia de un fallo judicial que ordena su cumplimiento.

Según explicó el dirigente sindical en Radio Valle Viejo, la norma establece, entre otros puntos, la inmediata recomposición salarial para el sector docente universitario, una medida que hasta el momento no fue implementada por la Nación.

Morales sostuvo además que el Gobierno nacional fijó de manera unilateral la pauta salarial para todo el año, sin instancia de negociación con los gremios del sector.

Ante este escenario, el secretario general confirmó que este viernes se realizará un plenario gremial en el que se definirán posibles medidas de fuerza. La decisión podría impactar de lleno en el normal inicio de clases en las universidades públicas, incluidas las casas de altos estudios de la provincia de Catamarca.