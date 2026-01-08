Catamarca: Protección Civil monitorea el aumento del caudal de ríos en el Valle Central

Tras las precipitaciones registradas en las últimas horas y en el marco de la alerta meteorológica vigente, equipos de la Dirección Provincial de Protección Civil llevan adelante tareas de monitoreo y prevención en distintos ríos y zonas de camping del Valle Central de Catamarca.

Personal especializado trabaja en el Camping Municipal de la zona de El Tala, donde se detectó un aumento del caudal considerado normal para la época estival y las lluvias recientes. De manera simultánea, otros equipos realizan recorridos preventivos en el río Ambato y en la localidad de Las Juntas.

Desde el organismo provincial informaron que el incremento del nivel de los ríos se ubica por encima de la media habitual, aunque responde a un comportamiento esperado para esta época del año. La confluencia de los ríos de Las Juntas y El Rodeo, que alimentan la cuenca del Valle Central, genera además un mayor caudal en la zona de La Puerta, con un ingreso significativo de agua al dique Las Pirquitas.

Hasta el momento, no se registraron consecuencias adversas para personas. Solo se reportaron algunos badenes internos con acumulación de agua en sectores de Huaycama y La Puerta. Maquinarias y equipos de trabajo permanecen en estado de apresto para intervenir una vez que descienda el nivel del agua.

Desde Protección Civil recomendaron a vecinos, turistas y visitantes extremar las precauciones, evitar permanecer en cauces de ríos y zonas bajas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones.