Inició el curso básico para combatiente de incendios forestales para bomberos y brigadistas

Con el objetivo de fortalecer la capacitación de bomberos voluntarios y brigadistas, comenzó el dictado del Curso Básico Combatiente de Incendios Forestales (CBCIF) en el auditorio del INTA. La formación está a cargo de miembros del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y se extenderá hasta el viernes 27 de febrero.

La iniciativa apunta a preparar al personal para intervenir en incendios forestales de manera segura y organizada, en un contexto donde este tipo de emergencias demanda cada vez mayor especialización técnica y capacidad de respuesta coordinada. El curso constituye una instancia clave para dotar a los participantes de herramientas conceptuales y prácticas que les permitan actuar con eficacia frente a escenarios de riesgo.

En esta primera etapa, la capacitación está dirigida a:

Bomberos voluntarios de toda la provincia

Fuerzas federales

Bomberos del Aeropuerto "Cnel Felipe Varela"

Bomberos de la Policía de la Provincia

Bomberos Voluntarios de Capital

Bomberos Voluntarios de Valle Viejo

Bomberos Voluntarios de Saujil (Pomán)

Asimismo, se informó que la segunda semana de formación estará destinada específicamente al personal de la Brigada de Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la provincia, lo que amplía el alcance del programa y consolida una estrategia integral de profesionalización.

Profesionalización y compromiso institucional

Durante la apertura de la jornada, el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, destacó la relevancia de estas instancias formativas y agradeció a los integrantes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego "por su compromiso permanente en la profesionalización de quienes protegen los recursos naturales".

En su mensaje, subrayó que para la provincia este tipo de capacitaciones "no son un hecho menor". En ese sentido, remarcó que los incendios forestales son fenómenos cada vez más complejos, lo que exige no solo recursos materiales, sino también planificación, preparación y personal altamente capacitado.

El concepto de profesionalización atravesó el eje central del acto de apertura, entendiendo que la respuesta ante emergencias de gran magnitud requiere procedimientos estandarizados, conocimiento técnico actualizado y trabajo coordinado entre distintas fuerzas.

Contenidos técnicos y prácticas en terreno

El Curso Básico Combatiente de Incendios Forestales (CBCIF) contempla una formación integral que combina teoría y práctica. Entre las principales temáticas abordadas se destacan:

Comportamiento del fuego y factores que influyen en su propagación, como:

Clima

Vegetación

Terreno

Técnicas básicas de combate

Construcción de líneas de defensa

Uso correcto de herramientas manuales

Manejo de equipos de bombeo y agua

Organización operativa

Comunicaciones

Normas de seguridad

La capacitación no se limita a contenidos teóricos. También incluye evaluaciones físicas y prácticas en terreno, instancias fundamentales para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales o simuladas, reforzando destrezas operativas y criterios de seguridad.

La articulación entre módulos teóricos y ejercicios prácticos permite consolidar una formación que prioriza la prevención de riesgos y la intervención eficaz, elementos esenciales en escenarios donde el fuego puede avanzar rápidamente y comprometer tanto recursos naturales como infraestructura y vidas humanas.

Una estrategia sostenida de preparación

El inicio del curso marca un paso significativo en la consolidación de una política de capacitación continua para quienes integran el sistema de respuesta ante incendios forestales. La convocatoria amplia, que incluye a bomberos voluntarios, fuerzas federales y brigadistas especializados, refleja la decisión de fortalecer la capacidad operativa de manera conjunta y coordinada.

Con esta iniciativa, la provincia refuerza su apuesta por la formación técnica especializada, entendiendo que la prevención y el combate de incendios forestales demandan preparación constante y actualización permanente de conocimientos.

La continuidad del programa durante dos semanas y la participación de distintos cuerpos de emergencia evidencian una planificación estructurada, orientada a optimizar recursos humanos y mejorar los protocolos de actuación ante uno de los fenómenos más desafiantes en materia de gestión de emergencias.