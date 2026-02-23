Compromiso y formación integral: la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA dio la bienvenida a 1.300 ingresantes

La Universidad Nacional de Catamarca vivió hoy una jornada de profunda relevancia institucional y académica que marca el inicio de un nuevo ciclo para cientos de jóvenes que apuestan por el conocimiento. El Aula Magna de la UNCA fue el escenario elegido para recibir formalmente a 1.300 ingresantes que se incorporan a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en un acto caracterizado por el entusiasmo colectivo y un sólido acompañamiento institucional destinado a orientar a los alumnos en el comienzo de esta trascendental etapa en la educación superior.

Presencias institucionales y protocolo de bienvenida

La ceremonia contó con la participación de las máximas figuras de la casa de altos estudios, evidenciando la importancia que la institución otorga al ingreso estudiantil. El acto fue presidido por el rector de la universidad, el Ing. Oscar Arellano, quien estuvo acompañado en el estrado por la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Dra. Elina Silvera de Buenader, y la vicedecana, la Dra. Gloria Quevedo. El cuerpo de autoridades se completó con la presencia de decanos de otras unidades académicas, secretarios universitarios y representantes de los centros de estudiantes, quienes dieron marco a una jornada de integración y camaradería.

Como parte de las actividades de recepción, los nuevos alumnos y alumnas asistieron a la proyección de un video institucional diseñado para introducirlos en la compleja y apasionante vida universitaria. Además, en un gesto de cercanía y bienvenida, la institución hizo entrega de un obsequio a cada ingresante, simbolizando el sentido de pertenencia que se busca forjar desde el primer día de clases en los claustros de la Facultad de Ciencias Exactas.

Durante su alocución, la Dra. Elina Silvera de Buenader trazó las líneas directrices que guiarán la gestión académica para esta nueva cohorte. La decana fue enfática al señalar que la Facultad no limitará sus esfuerzos únicamente a la excelencia técnica o científica, sino que orientará sus energías de manera primordial a la construcción de buenas personas. En este sentido, destacó que el objetivo institucional es egresar profesionales que posean una conducta ética y moral inquebrantable, capaces de actuar con responsabilidad social en sus futuros campos de desempeño laboral.

La funcionaria subrayó asimismo la necesidad imperiosa de rescatar los valores del humanismo dentro de las ciencias exactas, un área que muchas veces se percibe como puramente técnica. Según sus palabras, los estudiantes son los destinatarios exclusivos de las mejores energías y de un compromiso institucional ineludible, cuya finalidad última es brindar una educación superior de calidad que trascienda los libros de texto y se traduzca en un aporte real y sensible a la comunidad regional.

El desafío de la persistencia y la defensa de lo público

Por su parte, el rector Ing. Oscar Arellano se dirigió a los jóvenes para felicitarlos por la elección de vida realizada al optar por la universidad pública como motor de su futuro. Su discurso se centró en la realidad del camino que hoy inician, animándolos a asumir el desafío académico con dos pilares fundamentales: la perseverancia y la disciplina. Para el rector, estos valores no son simples sugerencias, sino la verdadera garantía del éxito en un entorno de alta exigencia académica como el que proponen las ciencias exactas.

Arellano reconoció con franqueza que surgirán dificultades y obstáculos a lo largo del trayecto universitario, pero alentó a los ingresantes a no bajar los brazos y a fortalecer permanentemente su esfuerzo y sus aspiraciones de crecimiento personal. En un cierre de fuerte contenido institucional, reafirmó el compromiso de las autoridades de sostener la educación pública y de acompañar de cerca a cada estudiante en cualquier contingencia o problemática que pudiera presentarse durante su carrera.

Un sistema de apoyo integral para el alumnado

El acto también permitió conocer de primera mano la red de contención que la universidad pone a disposición de sus miembros. Florencia Ríos, en representación del Centro de Estudiantes, brindó palabras de aliento desde la perspectiva del claustro estudiantil, mientras que la secretaria académica, María Vergara, aportó la visión técnica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, el secretario de Bienestar Universitario, Juan Olas, brindó información detallada sobre los múltiples servicios disponibles para la comunidad.

Olas explicó que la universidad cuenta con programas de becas internas, servicios de salud gratuitos para los estudiantes y diversas propuestas recreativas y deportivas que fomentan el bienestar físico y mental. El secretario concluyó asegurando que la institución garantiza un acompañamiento integral para que cada uno de los 1.300 ingresantes pueda desarrollar su trayectoria universitaria con el pleno respaldo de una gestión presente, asegurando que ningún obstáculo sea insalvable en su camino hacia el título profesional.