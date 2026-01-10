Catamarca realizará una peregrinación por el bicentenario del Beato Mamerto Esquiú

Catamarca se prepara para vivir uno de los acontecimientos conmemorativos más relevantes de su historia reciente con el inicio del Año Jubilar por el bicentenario del nacimiento del Beato Fray Mamerto Esquiú, referente central de la vida religiosa, política y social de la provincia y del país. Las actividades oficiales comienzan hoy, 10 de enero de 2026, y se extenderán hasta el 11 de mayo de 2027, con propuestas abiertas a toda la comunidad en distintos puntos del territorio provincial.

El lanzamiento del calendario conmemorativo fue anunciado esta semana durante una conferencia de prensa realizada en el convento franciscano de Catamarca, espacio emblemático donde Esquiú desarrolló gran parte de su vida religiosa. En ese marco, se confirmó que los homenajes se desplegarán a lo largo de más de un año, con la participación de instituciones eclesiásticas, organismos del Estado y la comunidad en general.

Bajo el lema "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", el Año Jubilar propone rescatar y difundir el legado del Beato, reconocido no solo por su profunda espiritualidad, sino también por su compromiso cívico y su prédica a favor del diálogo, la concordia y la organización institucional de la Argentina. Su histórico sermón en defensa de la Constitución Nacional de 1853 constituye uno de los pilares de su proyección nacional.

La coordinación general de las actividades estará a cargo de una comisión integrada por más de veinte personas, presidida por representantes de la Orden Franciscana local. Este equipo será responsable de articular las propuestas religiosas, culturales y educativas, así como de coordinar acciones conjuntas con el Gobierno de Catamarca, los municipios y diversas instituciones públicas y privadas.

Entre las fechas más relevantes del calendario se destacan dos hitos centrales. El primero es hoy, 10 de enero de 2026, jornada que marca el inicio formal del Año Jubilar y que coincide con el 143° aniversario del paso a la Gloria del Beato Mamerto Esquiú. Las actividades comenzaron en la Iglesia San Pedro de Alcántara —popularmente conocida como Iglesia San Francisco— con la apertura al público del claustro y de la celda donde vivió el Beato antes de ser designado obispo de Córdoba. En estos espacios funciona un museo especialmente acondicionado, con material audiovisual destinado a profundizar en su vida, obra y pensamiento.

A las 21 está prevista la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanč, con la participación de autoridades eclesiásticas y hermanos franciscanos. Tras la Eucaristía, se desarrollará un acto cultural en el atrio del templo, con presentaciones artísticas y cantos.

El segundo hito será el 11 de mayo de 2027, fecha en la que se cumplirá el bicentenario exacto del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú. Las celebraciones centrales tendrán lugar en San José de Piedra Blanca, departamento que lleva su nombre y que se encuentra estrechamente vinculado a su historia personal. Para esa ocasión, se prevé la participación de obispos de todo el país, especialmente de la región del NOA, además de autoridades civiles y una amplia convocatoria al pueblo catamarqueño.

Otro momento destacado del calendario será el 9 de julio, aniversario del célebre sermón pronunciado por Esquiú en defensa de la Constitución Nacional. En esa fecha, las actividades principales se desarrollarán en el convento franciscano y en la Iglesia Catedral, con la presencia de autoridades civiles nacionales y regionales.

Entre los objetivos centrales del bicentenario se encuentran la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural vinculado al Beato, el fortalecimiento de la identidad local y la promoción de iniciativas educativas orientadas a acercar su figura a las nuevas generaciones. Asimismo, se apunta a consolidar a Catamarca como destino de turismo religioso y cultural, mediante la ampliación de recorridos por espacios históricos que fueron restaurados recientemente gracias a convenios entre la Orden Franciscana y el Gobierno provincial.

El Año Jubilar coincidirá además con la conmemoración de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, lo que otorgará un marco de especial relevancia espiritual y simbólica a las celebraciones previstas en la provincia.

Actividades en El Suncho

En la localidad de El Suncho, departamento La Paz, se conmemora hoy el 143° aniversario del paso a la Gloria del Beato Esquiú. En ese contexto, la parroquia San Roque, con sede en la ciudad de Recreo, organizó una peregrinación y la celebración de la Santa Misa.

De acuerdo con el programa, a las 6.15 se realizó la concentración en la plaza de la localidad de Esquiú, camino a El Suncho. A las 6.30 comenzó la peregrinación con las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Mamerto Esquiú, junto a su reliquia. A las 8 tuvo lugar la celebración de la Santa Misa y, al finalizar, se compartió un desayuno comunitario.

Peregrinación desde Piedra Blanca

Por otra parte, la parroquia San José impulsa una nueva peregrinación que se desarrolla hoy desde Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, hasta el templo franciscano San Pedro de Alcántara, en la ciudad Capital. Los peregrinos participan del inicio del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

La concentración tuvo lugar a las 17 en la explanada del templo de San José. El recorrido comprende la Plaza de San José, Ruta Provincial 41, Valle Viejo y avenida Presidente Castillo, en la Capital. A las 21 se celebra la Santa Misa Solemne de Apertura del Año Jubilar.