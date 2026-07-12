Corte total en la Ruta N° 48 por derrumbes: no transitar entre Aconquija y Tucumán

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Ruta Provincial N° 48, que une la localidad de Aconquija con la provincia de Tucumán, permanece con corte total debido a importantes derrumbes registrados sobre la calzada.

La interrupción del tránsito se encuentra a la altura del sector conocido como Las Banderitas - El Clavillo, antes de llegar al kilómetro 47, donde las condiciones del camino impiden la circulación de vehículos.

De acuerdo con la información oficial, los derrumbes registrados sobre la calzada motivaron la decisión de disponer el corte total de la Ruta Provincial N° 48, con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes transitan habitualmente por ese corredor vial.

La medida afecta el tramo que comunica Aconquija con la provincia de Tucumán, una vía que, por el momento, permanecerá inhabilitada hasta que se pueda garantizar nuevamente la transitabilidad.

Vialidad evalúa la situación en el lugar

La Dirección Provincial de Vialidad indicó que personal del organismo ya se encuentra trabajando en la zona, donde lleva adelante la evaluación de los daños ocasionados por los derrumbes.

Las tareas actuales están orientadas a determinar el estado del camino y planificar las acciones necesarias para restablecer las condiciones de circulación de manera segura. Entre las acciones informadas por el organismo se encuentran:

Evaluación de la situación en el sector afectado.

Planificación de las tareas necesarias para recuperar la transitabilidad.

Monitoreo permanente de las condiciones del camino.

Solicitan no transitar por la zona

Ante el escenario planteado, la Dirección Provincial de Vialidad solicitó a la comunidad no circular por el sector afectado hasta nuevo aviso. El pedido alcanza a todos los usuarios de la Ruta Provincial N° 48, especialmente en el tramo comprendido entre Las Banderitas - El Clavillo, donde el tránsito permanece completamente interrumpido por los derrumbes registrados sobre la calzada.

Las autoridades señalaron que el corte se mantendrá vigente mientras continúan las evaluaciones técnicas y se planifican las tareas necesarias para restablecer la circulación en condiciones de seguridad.