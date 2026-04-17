A un año de su partida, comienzan los homenajes al Papa Francisco

A un año del fallecimiento del papa Francisco, comienzan en Argentina una serie de homenajes destinados a recordar su figura, su legado y su impacto en la Iglesia y la sociedad. El pontífice murió a los 88 años, el 21 de abril del año pasado, en su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, tras un papado de doce años.

Las actividades previstas combinan propuestas culturales, espirituales y religiosas, con el objetivo de generar espacios de encuentro y reflexión en torno a los valores que marcaron su pontificado.

Un show en Plaza de Mayo

El primer evento se llevará a cabo este sábado con un show abierto y gratuito en la Plaza de Mayo, que funcionará como punto de partida de la agenda conmemorativa.

La convocatoria está prevista para las 18 horas y tendrá una duración estimada de dos horas. El evento es organizado por la Asociación Civil Miserando y combinará música, espiritualidad y encuentro comunitario. El escenario principal estará ubicado frente al monumento central de la Plaza de Mayo, en un espacio emblemático que servirá como marco para esta propuesta que busca convocar a distintos sectores de la sociedad.

Desde la organización señalaron que el homenaje apunta a "volver a poner en el centro los valores que marcaron el pontificado de Francisco", entre ellos:

La misericordia

La inclusión

El encuentro entre las personas

El Padre Guilherme

Uno de los ejes del evento será la participación del Padre Guilherme, reconocido a nivel internacional por su propuesta que fusiona música electrónica con un mensaje espiritual.

El sacerdote encabezará una presentación especialmente pensada para convocar a las nuevas generaciones, integrando lenguajes contemporáneos con contenidos vinculados a la fe.

A través de un video difundido en redes sociales, el propio Padre Guilherme extendió la invitación al público:

"Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino".

Misa central en la Basílica de Luján

En el marco de los homenajes, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a una misa conmemorativa que se celebrará el martes 21 de abril a las 17 horas en la Basílica Nuestra Señora de Luján. La ceremonia será presidida por Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, y se inscribe en una instancia de memoria y renovación del compromiso eclesial.

Desde el Episcopado señalaron: "A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado". Además, se informó que quienes no puedan asistir podrán seguir la celebración a través de YouTube, mediante la transmisión oficial del santuario.

La convocatoria está dirigida a todo el Pueblo de Dios, con la intención de compartir un momento de fe, gratitud y esperanza, tanto de manera presencial como virtual.

Flores, el barrio ligado a su historia

Otro de los actos centrales tendrá lugar en el barrio porteño de Flores, un espacio profundamente vinculado a la vida de Jorge Mario Bergoglio. El Arzobispado de Buenos Aires convocó a una misa que se celebrará también el martes 21 de abril, a las 20 horas, en la Basílica de San José de Flores, ubicada en la Avenida Rivadavia 6950.

La Eucaristía será presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y se desarrollará en un templo emblemático inaugurado en 1831, reconocido por el vínculo afectivo que el entonces Bergoglio mantenía con ese lugar.

La ceremonia será transmitida en vivo por Canal Orbe 21 y está abierta a toda la comunidad arquidiocesana, con el objetivo de unirse en oración por el eterno descanso del papa Francisco.