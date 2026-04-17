Santa María impulsa una agenda de sustentabilidad y desarrollo productivo

El Ministerio de Salud de la provincia continúa consolidando una estrategia de trabajo orientada a dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad, mediante la articulación con los municipios del interior. En este marco, se desarrolló una jornada de trabajo en Santa María que tuvo como eje central el diseño de acciones conjuntas vinculadas a la sustentabilidad y el fortalecimiento de las economías regionales.

La iniciativa refleja un enfoque que prioriza la presencia territorial y el trabajo coordinado, con el objetivo de adaptar las políticas públicas a las particularidades de cada localidad. En este caso, la agenda se centró en problemáticas específicas de Santa María, abordadas a partir del diálogo entre autoridades, técnicos y actores locales.

Un encuentro clave con autoridades y especialistas

Días atrás, referentes de la Dirección de Salud y Medio Ambiente participaron de una reunión con la intendenta de Santa María, Erika Inga, en la que se avanzó en la diagramación de estrategias de acompañamiento y trabajo conjunto.

El encuentro contó además con la participación de los expertos Marcelo Champredonde y Theodosia Anthopoulou, quienes aportaron su mirada técnica en las distintas temáticas abordadas. La presencia de especialistas permitió enriquecer el análisis y proyectar acciones con una base más sólida en términos de planificación.

Durante la reunión se definieron líneas de trabajo que buscan integrar el enfoque sanitario, ambiental y productivo, en una agenda común orientada al desarrollo sustentable.

Reubicación de feriantes

Uno de los temas prioritarios abordados durante el encuentro fue la situación de los feriantes que actualmente desarrollan sus actividades en la plaza principal de la localidad.

En este sentido, el municipio proyecta la creación de un espacio propio destinado a los feriantes, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades. Esta iniciativa apunta a ordenar el uso del espacio público y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad económica de quienes participan en este circuito.

El proceso se encuentra en una etapa inicial, tal como explicó la referente de Salud y Medio Ambiente, Rosana Soria, quien destacó: "Estamos llevando adelante la primera etapa de planificación; es un proceso que requiere tiempo y articulación con los distintos actores"

Esta definición pone de relieve la complejidad de la iniciativa, que demanda consensos y coordinación entre múltiples sectores.

Trabajo directo con productores locales

Como parte de la agenda desarrollada en Santa María, también se llevó a cabo una visita técnica a productores lácteos y caprinos, con quienes se mantuvo una reunión destinada a conocer en profundidad su realidad productiva. Este contacto directo permitió relevar las condiciones en las que se desarrolla la actividad y avanzar en la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer el sector. La inclusión de estos actores en el proceso de planificación es clave para asegurar que las políticas implementadas respondan a las necesidades reales del territorio.

En este contexto, Soria subrayó la importancia de adaptar cada intervención a las características locales: "Es necesario contextualizar cada acción en el territorio, en articulación con las normativas provinciales, para poder acompañar y potenciar las economías regionales"

La afirmación refuerza la idea de que el desarrollo sustentable requiere una mirada integral que contemple tanto las regulaciones vigentes como las particularidades de cada comunidad.

Sustentabilidad y economías regionales

Las acciones impulsadas en Santa María se inscriben en una estrategia más amplia que busca vincular la salud, el ambiente y la producción como ejes complementarios del desarrollo.

Entre los principales objetivos de esta agenda se destacan:

Fortalecer las economías regionales a través del acompañamiento a productores.

a través del acompañamiento a productores. Promover prácticas sustentables en el territorio.

en el territorio. Ordenar y mejorar las condiciones de trabajo de los feriantes.

de los feriantes. Articular políticas públicas entre provincia y municipio.

Este enfoque integral permite abordar de manera simultánea distintas dimensiones del desarrollo local, generando condiciones más favorables para el crecimiento de la comunidad.

Proyección a futuro

Desde el Ministerio de Salud se destacó que el trabajo en Santa María tendrá continuidad, mediante el acompañamiento técnico y el seguimiento de los ejes propuestos. La intención es sostener una presencia activa en el territorio que permita consolidar las acciones iniciadas y avanzar en nuevas etapas de implementación.

El desarrollo de estas políticas pone en evidencia la importancia de la planificación sostenida y la articulación institucional como herramientas fundamentales para promover el desarrollo sustentable.