La Liga Freestyle Catamarca vuelve a escena: segunda fecha con Zatch como líder

Luego de una exitosa y convocante jornada inaugural, la Liga Freestyle Catamarca se prepara para vivir su segunda fecha con el objetivo de consolidarse como un espacio de referencia para los jóvenes talentos de la provincia. La cita será este viernes 17 de abril, desde las 17:00 horas, en el paseo central de la Plaza 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa, impulsada por la Vicegobernación de Catamarca, busca fomentar la participación juvenil a través de la cultura urbana, ofreciendo un ámbito donde la creatividad, la improvisación y la competencia se articulan en un formato accesible e inclusivo. En este sentido, la propuesta no se limita únicamente a la competencia, sino que también promueve la formación y el desarrollo artístico.

El formato elegido para las batallas será "1 vs 1", una modalidad clásica del freestyle que pone a prueba la capacidad de respuesta, el ingenio y la presencia escénica de los competidores. Además, se destaca una característica central: no hay límite de edad, lo que permite la participación de cualquier persona interesada en formar parte de la escena.

Zatch lidera la tabla y marca el ritmo de la temporada

Tras lo ocurrido en la primera fecha, todas las miradas estarán puestas en el desempeño de los competidores y, en particular, en el líder actual del certamen. El MC Zatch llega a esta segunda jornada en lo más alto de la tabla, luego de imponerse en la final frente a Scottie P, lo que le permitió alcanzar los 12 puntos.

La tabla de posiciones refleja un inicio de temporada competitivo y abierto:

Zatch : 12 puntos

: 12 puntos Scottie P : 8 puntos

: 8 puntos Mack : 6 puntos

: 6 puntos Gengar: 6 puntos

Este escenario plantea una jornada clave para el desarrollo del torneo. Por un lado, los perseguidores buscarán acortar distancias y disputar el liderazgo; por otro, Zatch intentará consolidar su dominio en este arranque de la liga. La dinámica propia del freestyle, donde cada enfrentamiento puede redefinir el rumbo, anticipa una competencia intensa.

Más que una competencia

Uno de los rasgos distintivos de la Liga Freestyle Catamarca es su apuesta por trascender el formato competitivo y convertirse en un evento cultural integral. En ese marco, la segunda fecha contará con una variada grilla de shows en vivo, que amplían la propuesta artística y refuerzan el carácter festivo del encuentro.

Entre las presentaciones confirmadas se destacan:

Natu Soria "La Moro"

Miguel Arévalo

The Factos Crew (break dance)

Batucada Nova Onda

La inclusión de disciplinas como el break dance y la batucada permite integrar distintas expresiones de la cultura urbana, generando un espacio diverso donde confluyen música, danza y performance. Este enfoque amplía el alcance del evento y lo posiciona como un punto de encuentro para distintas manifestaciones artísticas.