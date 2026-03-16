Catamarca: sanción máxima para los estudiantes que participaron de la "guerra de bengalas"

Un episodio de extrema peligrosidad ocurrido dentro de un establecimiento educativo de Catamarca derivó en la aplicación de sanciones disciplinarias de máxima gravedad por parte de las autoridades provinciales. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca confirmó la expulsión definitiva de los alumnos que participaron en una "guerra de bengalas" dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, situada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo.

El hecho fue registrado en video por los propios estudiantes y posteriormente difundido en redes sociales, donde alcanzó una rápida viralización. La circulación de las imágenes generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa debido a la peligrosidad del episodio y a las posibles consecuencias que pudo haber tenido.

En el material audiovisual se observa cómo las detonaciones de bengalas recorren el aula de un extremo a otro, mientras los estudiantes participan activamente del intercambio pirotécnico. Las imágenes muestran además que algunas de las bengalas impactan directamente en los chicos, una situación que elevó la alarma por el riesgo físico que implicaba la escena.

La respuesta del Ministerio de Educación

Tras la difusión pública del episodio, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca inició una revisión administrativa y pedagógica para determinar responsabilidades. Como resultado de ese proceso, las autoridades lograron identificar a los alumnos involucrados.

En el comunicado oficial, la cartera educativa explicó que la decisión adoptada se basó en un análisis exhaustivo de la situación y en el cumplimiento de las normativas que regulan la convivencia escolar.

Según detalló el Ministerio, la resolución se sustenta en:

Las normativas vigentes que regulan la convivencia escolar.

El régimen disciplinario institucional aplicable en los establecimientos educativos.

La gravedad de los hechos registrados dentro del aula.

Como consecuencia, se dispuso que los estudiantes responsables sean separados definitivamente del establecimiento educativo, procediéndose formalmente a su expulsión.

Un mensaje institucional frente a actos vandálicos

En el mismo comunicado, el Ministerio manifestó una postura contundente frente a lo ocurrido. La cartera educativa sostuvo que no tolerará este tipo de conductas dentro del ámbito escolar, calificando el episodio como actos vandálicos e irresponsables.

Desde la institución se subrayó que este tipo de comportamientos atentan contra el patrimonio educativo y el esfuerzo colectivo que se realiza para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la provincia.

La declaración institucional también remarcó que las escuelas deben funcionar como espacios seguros y de formación integral, donde prevalezcan el diálogo y el respeto entre los miembros de la comunidad educativa.

Un edificio recientemente refaccionado

Otro de los puntos destacados en el comunicado oficial fue la referencia a la infraestructura del establecimiento donde se produjo el incidente.

El Ministerio recordó que la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas había sido refaccionada en su totalidad durante el año pasado. Estas obras se realizaron en el marco de las políticas de inversión y mejora de la infraestructura escolar impulsadas por el Gobierno de la Provincia.

La mención a las refacciones busca poner de relieve que los hechos ocurridos afectan no solo la seguridad de los estudiantes, sino también el patrimonio educativo que ha sido objeto de inversiones recientes.

Convivencia escolar y prevención

Más allá de las sanciones aplicadas, el Ministerio de Educación también reafirmó su compromiso con la promoción de una convivencia escolar basada en el respeto y los valores democráticos.

En ese sentido, la cartera educativa anunció que continuará trabajando junto a distintos actores del sistema educativo para fortalecer las acciones de prevención.

Entre los ejes de trabajo señalados se encuentran:

La articulación con directivos y docentes.

El acompañamiento de equipos técnicos especializados.

La promoción de acciones de prevención y convivencia escolar.

El objetivo central de estas medidas, según se indicó, es preservar un entorno educativo seguro y adecuado para todos los estudiantes de la provincia.

Una decisión con impacto en la comunidad educativa

La expulsión de los estudiantes involucrados marca un precedente disciplinario de máxima gravedad dentro del sistema educativo provincial. La decisión adoptada por las autoridades busca reforzar los límites institucionales frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad dentro de los establecimientos escolares.

El episodio, que comenzó como una escena registrada en un aula y difundida en redes sociales, terminó generando una respuesta institucional contundente. Con la aplicación de estas sanciones, el Ministerio de Educación busca reafirmar el rol de la escuela como un espacio de aprendizaje, respeto y desarrollo integral, en el que cualquier conducta que vulnere estos principios será abordada con la seriedad y responsabilidad que corresponde.