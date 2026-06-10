¿Catamarca seguirá con lluvia?: cuándo volverá a verse el cielo despejado

Mitad de semana y las condiciones de tiempo van a seguir mayormente con nubosidad pero con lloviznas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional previsto para todo este día. La presencia de abundante nubosidad será una constante desde las primeras horas del día y se mantendrá durante gran parte de la jornada, configurando un escenario típico de esta época del año.

Las condiciones meteorológicas muestran una evolución gradual de las temperaturas y del comportamiento del viento, con nuevas chances de probabilidades de precipitaciones, por lo menos en el comienzo del día y luego en el final de la jornada. Según esta tendencia, la inestabilidad se mantendrá hasta el jueves, por lo que algo de sol será posible ver recién el viernes.

La madrugada con lloviznas

Durante la madrugada, el día ya comenzó con lloviznas. La temperatura se ubicó alrededor de los 14 grados. En cuanto al viento, en las primera horas comenzó soplando desde el sector Oeste con velocidades que oscilaron entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, configurando un inicio de jornada estable.

La mañana registrará la temperatura más baja del día

Con el avance del miércoles, durante la mañana continuará predominando la nubosidad. El pronóstico indica que la temperatura descenderá hasta los 12 grados, convirtiéndose en el registro más bajo previsto del día.

A pesar de la persistencia del cielo mayormente nublado, las probabilidades de lluvia en este rango horario va a ser reducida, según el SMN. Por otra parte, se producirá una rotación del viento hacia el sector Norte, acompañado por un incremento en su intensidad.

Las velocidades previstas para este período oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora, marcando una diferencia respecto de las condiciones observadas durante la madrugada.

La tarde tendrá la temperatura máxima prevista

Durante la tarde se espera una mejora parcial de las condiciones meteorológicas, aunque el cielo continuará presentando abundante nubosidad. En este tramo del día se alcanzará la temperatura máxima prevista para la jornada, con un registro de 17 grados.

El viento rotará nuevamente, esta vez hacia el sector Sur, manteniendo velocidades estimadas entre los 13 y los 22 kilómetros por hora. Mientras tanto, las probabilidades de precipitaciones continuarán siendo bajas, sin cambios significativos respecto de los períodos anteriores.

La noche llegará con probabilidad de chaparrones

El cambio más relevante de la jornada se producirá hacia la noche. De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, aumentarán las probabilidades de precipitaciones y se prevé la posibilidad de chaparrones, en un contexto que seguirá mostrando una importante presencia de nubosidad.

La temperatura descenderá hasta los 13 grados, mientras que la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento, convirtiéndose en el período con mayores chances de todo el día. Los vientos continuarán soplando desde el sector Sur, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin variaciones relevantes respecto de la tarde.

Una jornada de características otoñales

El panorama general para este miércoles muestra una jornada con características propias de la temporada, marcada por la persistencia de un cielo mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche.

Las temperaturas se moverán dentro de un rango moderado, con una mínima de 11 grados durante la mañana y una máxima de 18 grados durante la tarde. A lo largo del día, las probabilidades de precipitaciones permanecerán bajas, aunque hacia la noche se producirá un incremento que abrirá la posibilidad de chaparrones aislados.

