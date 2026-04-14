Catamarca: suben los casos de chikungunya y dengue

La situación epidemiológica en Catamarca volvió a mostrar un incremento en los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, de acuerdo con el tercer reporte sanitario difundido por el Ministerio de Salud de la provincia. El informe, que releva lo ocurrido entre el 5 y el 11 de abril, confirmó la aparición de nuevos casos de dengue y chikungunya, con un crecimiento más marcado en esta última patología.

Según el detalle oficial, durante ese período se registraron un nuevo caso de Dengue y tres nuevos casos de Chikungunya. La actualización refuerza la alerta sanitaria en la provincia, especialmente por la persistencia de contagios autóctonos, un dato que mantiene bajo seguimiento a las autoridades sanitarias.

Chikungunya, la enfermedad con mayor avance

Dentro del nuevo parte epidemiológico, la chikungunya aparece como la enfermedad con mayor crecimiento acumulado. El Ministerio de Salud informó que el total de casos en la temporada asciende a 19, lo que genera impacto dado que de este contagio es practicamente nuevo en la provincia, con el agravante que los contagios son autóctonos.

La distribución territorial de esos contagios muestra una fuerte concentración en el Valle Central. El reporte marca 16 casos en Capital y 3 casos en Valle Viejo. En cuanto a la clasificación epidemiológica, oficialmente se detalla que hay 18 casos autóctonos y 1 caso es importado.

La predominancia de casos autóctonos indica que la circulación del virus se produjo dentro del territorio provincial, lo que profundiza la necesidad de sostener acciones preventivas en los hogares y espacios comunes.

Dengue: cinco casos acumulados

En el caso del dengue, el nuevo informe sumó 1 caso adicional, llevando el total acumulado del año 2026 a 5 contagios confirmados. A diferencia de la chikungunya, la distribución territorial del dengue aparece más dispersa, con presencia en distintos departamentos de la provincia:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

1 caso en Capayán

1 caso en Capital

1 caso en Valle Viejo

Sobre el origen de esos casos, el Ministerio indicó que cuatro se consideran autóctonos, permaneciendo un caso en investigación.

Este esquema confirma que la enfermedad tuvo presencia en múltiples puntos del territorio provincial, lo que obliga a sostener la vigilancia epidemiológica y la respuesta preventiva en cada jurisdicción.

Sin fallecidos

Uno de los datos centrales del reporte oficial es que, en la última semana epidemiológica (SE), no se notificaron fallecidos por dengue ni por chikungunya.

Ese dato aporta un elemento de seguimiento relevante dentro del panorama sanitario, en un contexto donde el monitoreo no solo se enfoca en la aparición de nuevos contagios, sino también en la evolución clínica de los pacientes y en la detección temprana de cuadros de mayor complejidad.

Prevención

Junto con la actualización de cifras, el Ministerio de Salud reiteró el pedido a la población para mantener e intensificar las medidas de prevención, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito vector.

Entre las principales recomendaciones difundidas se destacan:

Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua

Evitar la formación de criaderos del mosquito

Usar repelentes corporales

Aplicar repelentes ambientales

Evitar las picaduras de mosquitos

La insistencia en estas medidas se apoya en la necesidad de cortar el ciclo reproductivo del mosquito, especialmente en recipientes domésticos y espacios donde pueda acumularse agua.

Con 5 casos acumulados de dengue y 19 de chikungunya, Catamarca atraviesa un escenario de vigilancia reforzada, con especial atención sobre la circulación autóctona de ambos virus. El tercer reporte sanitario no solo confirma nuevos contagios, sino que también vuelve a colocar la prevención comunitaria como la principal herramienta para contener el avance de estas enfermedades.