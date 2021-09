Catamarca tendrá un día para la concientización del síndrome Down

Por unanimidad, el Senado de Catamarca aprobó ayer y convirtió en Ley 5.709 el proyecto que establece cada 21 de marzo como el “Día para la Concientización Social y Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down”. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Díaz.

Al respecto la legisladora agradeció la sanción y señaló: “El principal objetivo de este día es afirmar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas, niños y adolescentes con Síndrome de Down, además del fomento de la generación de conciencia y de la difusión de información respecto del valor de la diversidad, en el camino hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa e igualitaria”.

“Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que cualquier otra persona. Sus derechos a la igualdad, a la oportunidad, y a tener una vida plena, son inalienables. Su valor y contribución dentro de la comunidad, de ninguna manera pueden ser condicionados en razón de su discapacidad, más si tenemos en cuenta que con la ayuda, paciencia y atención necesarias, estas personas se incorporan sin ningún problema al ámbito educativo, social y laboral”, resaltó Díaz.

El Día Mundial del Síndrome de Down, que se recuerda los 21 de marzo, forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como parte del plan de acción sostenible en protección contra cualquier tipo de abuso, maltrato o discriminación. Es por esta razón que la legisladora propuso la iniciativa con la intención de que “a través de la presente ley se incentive a trabajar en forma continua y denodada, en pos de alcanzar una verdadera inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad”

El Síndrome de Down es una condición ?no así una enfermedad- que se origina cuando aparece una alteración genética en los cromosomas. Lo habitual es que las personas al nacer tienen 46 cromosomas, pero en el caso de las nacidas con Down este número es superado por un cromosoma más. Debido a la existencia de este cromosoma llamado trisomía 21 es que se eligió de forma simbólica el día 21 del mes 3 del año calendario.