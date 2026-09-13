Catamarca tendrá un domingo frío, con lluvias y nevadas

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada fría, con condiciones variables y un comienzo marcado por la presencia de precipitaciones. Las primeras horas del día concentraron los registros más bajos de temperatura y también la mayor probabilidad de lluvias y nevadas.

De hecho durante la madrugada, el clima estuvo caracterizado por lluvias y nevadas en zonas altas, mientras que las chances de precipitación se ubicaron entre el 40% y el 70%. En este período, la temperatura alcanzó apenas 4 grados, que es el registro mínimo previsto para toda la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viento tuvo una intensidad baja durante estas primeras horas, predominante del Sudoeste (SO).

La mañana continuará con lloviznas

Con el avance de la mañana, las condiciones continuarán siendo inestables, aunque se espera una disminución en las chances de precipitaciones. El SMN señala la presencia de lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura tendrá un leve ascenso y llegará a los 5 grados, aunque continuará en niveles bajos.

También se producirá un cambio en las condiciones del viento. Durante la mañana soplará desde el Sur (S), con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se contemplan ráfagas para este período. De este modo, el comienzo del domingo estará atravesado por una combinación de frío, humedad y precipitaciones, con una mejora gradual en relación con las condiciones previstas del comienzo de este domingo.

La tarde seguirá nublada

El panorama presentará una modificación durante la tarde, cuando se espera una disminución más marcada de las precipitaciones. El cielo se presentará nublado y la posibilidad de precipitación descenderá casi a cero. La temperatura alcanzará durante este período el máximo previsto para el domingo: 10 grados. Aunque representará el registro más elevado de la jornada, continuará siendo una temperatura baja dentro del contexto general de este fin de semana.

En cuanto al viento, durante la tarde tendrá dirección predominante del Norte (N) y velocidades de entre 13 y 22 km/h. Nuevamente, el pronóstico no contempla ráfagas. La evolución prevista muestra así una reducción progresiva de la inestabilidad. No obstante, la desaparición de las lluvias y nevadas no estará acompañada por una jornada despejada, ya que la nubosidad continuará presente.

La noche cerrará con cielo mayormente nublado

Durante la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. El pronóstico establece una probabilidad casi nulas de lluvias. Luego de la máxima, la temperatura volverá a descender hasta los 5 grados.

El viento también presentará una nueva modificación en su dirección. Durante la noche será predominante del Noreste (NE) y tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h, convirtiéndose en el período de mayor velocidad de viento previsto para la jornada. A pesar de ello, no se pronostican ráfagas.

La noche terminará, por lo tanto, con temperaturas nuevamente bajas, cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.