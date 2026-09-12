Decidieron abrir su matrimonio, pero ella se acostó con su primo y todo terminó en crisis: "Estoy destrozado"

La historia trascendió públicamente después de que un hombre de 30 años decidiera compartir su profunda frustración y los detalles en primera persona a través de la plataforma social de contenido Reddit. El protagonista relató que su esposa, de 29 años, mantuvo intimidad con su primo, de 24 años, tras una reunión familiar. El impacto emocional de este suceso radica en los antecedentes de la pareja: ambos están casados desde muy jóvenes, habiendo comenzado su relación cuando eran apenas unos adolescentes y sin haber tenido experiencias previas con otras personas.

Esta dinámica inicial motivó una decisión conjunta orientada a experimentar cosas nuevas. Según explicó el propio marido en su publicación, tanto él como su pareja comparten la bisexualidad, un factor clave que los llevó a reflexionar sobre sus deseos:

"Ambos somos bisexuales, pero solo habíamos tenido intimidad entre nosotros y sentimos mutuamente que queríamos ver cómo era estar con otras personas. Después de una conversación larga, incómoda pero productiva, decidimos probar una relación abierta".

Parámetros técnicos y reglas del acuerdo

Para contextualizar el funcionamiento cotidiano de este vínculo no monógamo, el relato detalla los protocolos específicos que mantuvieron durante un período de un año con resultados plenamente satisfactorios para ambas partes:

Funcionamiento previo: El acuerdo funcionó de maravilla durante un año entero, periodo en el cual ambos se mostraron contentos con las experiencias experimentadas.

Frecuencia y periodicidad: Las prácticas con terceros se realizaban con poca frecuencia.

Protocolo de comunicación: Cuando sucedían los encuentros, existía la obligación de informarse mutuamente.

Nivel de detalle requerido: El esposo especificó que no le gustan los pormenores exhaustivos, sino conocer únicamente con quién, cómo y cuándo ocurrieron los hechos.

Objetivo del control: El propósito fundamental de esta regla estricta era evitar por completo la existencia de actividades sospechosas dentro de la pareja.

El punto de quiebre tras la reunión familiar

Todo transcurría en orden bajo esta nueva modalidad de relación hasta que los límites preestablecidos fueron vulnerados. El conflicto estalló a raíz de un evento social reciente:

"Hace una semana tuvimos una reunión familiar y vinieron mis hermanos y primos. Mi esposa me dijo hoy que ella y mi primo durmieron juntos el día después de la fiesta y que querían hacerlo de nuevo".

Este episodio generó un doble malestar en el marido. Por un lado, la transgresión afectó el núcleo de confianza al haberse relacionado íntimamente con alguien tan cercano como un miembro de su propia familia (el primo, de 24 años). Por otro lado, la mujer quebrantó de forma directa el protocolo acordado de notificarse de manera inmediata sobre la identidad, el momento y la modalidad del encuentro.

La incertidumbre y el dilema actual

El impacto de la revelación dejó al esposo en una situación de total vulnerabilidad emocional, sin saber cómo manejar el escenario planteado por su pareja de 29 años. Las preguntas sobre la intencionalidad de los actos y la falta de transparencia dominan su actual estado anímico:

"No me lo dijo la primera vez porque sabía que causaría fricción, pero si sabía que causaría fricción, ¿por qué se acostó con él una vez? Y peor aún, ¿por que quiere hacerlo de nuevo?".

La situación se complica aún más debido al deseo expresado por su esposa de repetir el vínculo con el familiar. El relato concluye con una tajante definición sobre su estado actual frente al dilema: "Nunca esperé esto. Definitivamente no me siento cómodo con la situación".