Catamarca tendrá tres nuevos sacerdotes

El viernes 19 de noviembre, a las 20.00, los diáconos Juan Marcos Bellomo, Martín Andrés Brizuela y Ramón Antonio Carabajal recibirán el Ministerio Sacerdotal de manos del Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc. La Iglesia Diocesana de Catamarca se prepara con alegría y oración para recibir a los nuevos sacerdotes, quienes pasarán a formar parte del Clero catamarqueño.

La ceremonia se realizará en la Catedral Basílica y Santuario del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Valle, con transmisión a través de las redes sociales de la Catedral y del Obispado:

http://tiny.cc/FacebookCatedral

http://tiny.cc/YoutubeCatedral

http://tiny.cc/FacebookObispado

Una vez concluida la ceremonia litúrgica está previsto un brindis a la canasta en el Colegio Virgen del Valle, ubicado en calle Vicario Segura entre República y San Martín.

Testimonios

Los futuros nuevos sacerdotes brindaron su testimonio con la mirada puesta en la nueva etapa de sus vidas.

Juan Marcos Bellomo: “Estoy contento y con mucha paz en el corazón”

Juan Marcos Bellomo tiene 34 años de edad. Es oriundo del Conurbano Bonaerense (Diócesis de San Isidro). Viene realizando su labor pastoral como diácono en las comunidades parroquiales de Santa Rosa de Lima (Bañado de Ovanta, Santa Rosa) e Inmaculada Concepción (El Alto).

Su testimonio:

“Estoy muy contento, con mucha paz en el corazón, sobre todo agradecidísimo a Dios por su presencia, por su Providencia, y por este don para toda la Iglesia”.

Martín Andrés Brizuela: "El Señor había preparado este momento desde siempre"

Martín Andrés Brizuela tiene 34 años de edad y pertenece a la Parroquia Sagrada Familia, con sede en el barrio Villa Cubas. Actualmente presta su servicio diaconal en la parroquia Nuestra Señora de Belén (ciudad de Belén).

Su testimonio:

“El Señor me regala estos días previos a la Ordenación, como un tiempo para disponer de lleno mi corazón. Él había preparado este momento desde siempre y lo recibo con toda mi confianza puesta en sus manos.

Vienen a mi mente muchos son los rostros, sacerdotes, religiosas/os, laicos, misioneros, que están, estuvieron y aquellos que el Señor llamó a su presencia. Todos son regalo de Dios, me enseñaron y formaron, aconsejaron y guiaron, me sostuvieron y alentaron. Miro atrás con memoria agradecida todo lo vivido. Me abandono a la oración del Pueblo de Dios que deposita su esperanza en el Señor, pidiendo por mi fidelidad sacerdotal; anhelo alcanzar la santidad por medio de este servicio a la Iglesia.

Estoy con disponibilidad de espíritu como el Corazón de María, que dijo SI al plan de Dios. Estoy listo aguardando este regalo que Dios me hace, no para mí, sino para toda la Iglesia”.

Ramón Antonio Carabajal: “¿Cómo no dar gracias a Dios, porque en su gran misericordia, te miró y te llamó?”

Ramón Antonio Carabajal tiene 31 años de edad. Pertenece a la Parroquia de la Santa Cruz, en Altos de Choya, Capital. Sirve pastoralmente desde su dicaconado en la parroquia San Roque (ciudad de Recreo, La Paz).

Su testimonio:

“Estos días, próximos a la Ordenación, son momentos en que uno recuerda la presencia de Dios en tu vida. Mirás hacia atrás y decís: '¿Cómo no dar gracias a Dios por todo lo vivido? ¿Cómo no dar gracias a Dios, porque en su gran misericordia, te miró y te llamó?

Son días para pensar en ese don que vas a recibir, don que gratuitamente Dios nos concede, Dios es el que nos hace dignos y nos sostiene.

Trato de estar tranquilo y confiado. Recordar a todas esas personas que Dios puso en mi camino. Son días de mucha gratitud. Por eso, no puedo decir otra cosa que 'Gracias', a Dios y a todas esas personas que rezaron y rezan por nosotros”.

Primeras misas

Las primeras Misas se celebrarán el sábado 20 de noviembre:

P. Juan Marcos Bellomo

17.00- Comunidad Cenáculo, El Rodeo, Ambato.

P. Martín Brizuela

20.00- Parroquia Sagrada Familia, barrio Villa Cubas.

P. Ramón Carabajal

20.00- Capilla San Roque González, barrio Parque América.