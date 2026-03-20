Paritaria docente en Catamarca: fuerte rechazo gremial pese a un acuerdo salarial integral

En el marco de la última reunión de conciliación, el gremio UDA expresó un rechazo categórico a la propuesta presentada por el Gobierno, al considerarla insuficiente frente a la situación económica actual. La postura del sindicato no solo se limitó a cuestionar los montos ofrecidos, sino que incorporó una crítica de fondo: calificó la oferta como "extorsiva", al sostener que condicionaba la titularización docente y otros beneficios laborales a la aceptación del acuerdo.

En ese contexto, la organización que conduce Nancy Agüero decidió mantener firme su pedido de un incremento del 40%, marcando una distancia significativa respecto de los términos propuestos por el Ejecutivo.

Además, desde UDA se había solicitado continuar con las conversaciones y habilitar una instancia de consulta a los afiliados, una estrategia que buscaba ampliar el debate interno y ganar tiempo en la negociación. Sin embargo, esta iniciativa no fue acompañada por la mayoría de los gremios presentes en la mesa.

Una mayoría que inclinó la balanza

La negociación quedó finalmente definida por la postura de la Intersindical Docente, integrada por los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, que optó por aceptar la última oferta del Ejecutivo. En contraposición, UDA y SUTECa sostuvieron su rechazo, evidenciando una fractura dentro del frente sindical docente.

Esta división no es menor: refleja diferentes lecturas sobre la viabilidad del acuerdo en un contexto económico complejo, así como distintas estrategias frente al Gobierno. Mientras algunos sectores priorizaron garantizar una mejora inmediata con mecanismos de actualización, otros consideraron que los términos no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Un acuerdo con eje en la recomposición salarial

Más allá del conflicto gremial, el Gobierno provincial y la Intersindical docente lograron avanzar en una mejora laboral integral con objetivos claros:

Recomposición del poder adquisitivo

Previsibilidad de los ingresos

Fortalecimiento de la estabilidad laboral

El esquema combina incrementos inmediatos con un sistema de actualización automática por inflación, buscando sostener el salario real frente al contexto económico.

Actualización del salario mínimo docente

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la actualización del salario mínimo docente garantizado por cargo (con tope de dos cargos), tomando como referencia el cargo testigo de maestro de grado de jornada simple (25 horas semanales).

El cronograma definido es el siguiente:

Marzo de 2026: salario mínimo garantizado de $870.000 por cargo

salario mínimo garantizado de Desde julio de 2026: implementación de una actualización automática bimestral por IPC (INDEC) , de forma acumulativa: Julio 2026: actualización por mayo-junio Septiembre 2026: actualización por julio-agosto Noviembre 2026: actualización por septiembre-octubre Enero 2027: actualización por noviembre-diciembre

implementación de una , de forma acumulativa:

Además, se incorporó un ítem de nivelación de cargos destinado a:

Preceptores

Bibliotecarios

Auxiliares docentes

Este beneficio alcanza a cargos con puntaje inferior a 300 puntos pero con carga horaria de 25 horas reloj, bajo el mismo esquema de incrementos y actualización.