Salud

Catamarca: tras una alerta de la ANMAT, retiran de forma preventiva fórmulas infantiles

La medida responde a la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, detectada en una de las materias primas utilizadas durante el proceso de elaboración de estos productos.

7 Enero de 2026 17.09

El Ministerio de Salud de la Provincia informa a la comunidad que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició el retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de las fórmulas infantiles Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO y Nestlé Alfamino.

La medida responde a la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, detectada en una de las materias primas utilizadas durante el proceso de elaboración de estos productos.

Productos alcanzados

  • Fórmula Láctea para Lactantes en Polvo - Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
  • (presentaciones de 400 g y 800 g - elaboración nacional)
  • Alimento para Propósitos Médicos Específicos en Polvo para Lactantes - Nestlé Alfamino
  • (presentación de 400 g - producto importado)

Recomendaciones a la comunidad

  • No consumir los productos mencionados correspondientes a los lotes alcanzados por la medida.
  • Suspender su uso de manera inmediata en caso de contar con alguno de ellos.
  • Ante la aparición de síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea o malestar general, concurrir al centro de salud más cercano.
  • Consultar los canales oficiales de atención al consumidor de la empresa para información sobre devolución o recambio.

El Ministerio de Salud de Catamarca, en articulación con las autoridades sanitarias nacionales, realiza el seguimiento y control correspondientes, con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de niños y niñas. Se recomienda a la comunidad informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Tags
ANMAT bebés Catamarca Leche Salud

