Catamarca: tras una alerta de la ANMAT, retiran de forma preventiva fórmulas infantiles

El Ministerio de Salud de la Provincia informa a la comunidad que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició el retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de las fórmulas infantiles Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO y Nestlé Alfamino.

La medida responde a la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, detectada en una de las materias primas utilizadas durante el proceso de elaboración de estos productos.

Productos alcanzados

Fórmula Láctea para Lactantes en Polvo - Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

(presentaciones de 400 g y 800 g - elaboración nacional)

Alimento para Propósitos Médicos Específicos en Polvo para Lactantes - Nestlé Alfamino

(presentación de 400 g - producto importado)

Recomendaciones a la comunidad

No consumir los productos mencionados correspondientes a los lotes alcanzados por la medida.

Suspender su uso de manera inmediata en caso de contar con alguno de ellos.

Ante la aparición de síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea o malestar general, concurrir al centro de salud más cercano.

Consultar los canales oficiales de atención al consumidor de la empresa para información sobre devolución o recambio.

El Ministerio de Salud de Catamarca, en articulación con las autoridades sanitarias nacionales, realiza el seguimiento y control correspondientes, con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de niños y niñas. Se recomienda a la comunidad informarse únicamente a través de fuentes oficiales.