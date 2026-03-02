Cómo preparar ajíes rellenos con 6 ingredientes y en solo 15 minutos

Entre las recetas más sencillas y nutritivas de todas, la de los ajíes rellenos reclama su lugar en la lista: se trata de una preparación que únicamente requiere de seis ingredientes y se puede llevar a cabo en tan solo 15 minutos. Por lo pronto, el pimiento actúa como una especie de recipiente comestible, que absorbe el sabor de su interior y aporta su propio aroma dulce, ligeramente picante.

La base es simple y muy adaptable, y cada uno de sus elementos se consiguen con bastante facilidad en cualquier supermercado. Lógicamente, es posible adaptar el paso a paso con lo que tengamos en casa, como arroz sobrante, verduras y queso. Por otra parte, se pueden hacer varios al mismo tiempo y guardar los que sobren en el freezer, sin necesidad de tirar comida.

Ingredientes para los ajíes rellenos

8 morrones

400 gramos del queso crema

2 ramitas de cebolla de verdeo -que sea la parte verde fina-

2 ramitas de tomillo

2 ramitas de albahaca

8 filets de anchoa

Paso a paso

Primero, batimos el queso crema hasta que quede bien cremoso. Posteriormente, agregamos las hierbas picadas -verdeo, tomillo y albahaca- y mezclamos con mucho cuidado. Escurrimos los morrones, los secamos con papel de cocina y les sacamos las semillas, si tienen. Luego, debemos rellenar con la mezcla de queso y hierbas. Por último, escurrimos las anchoas, las enrollamos y ponemos una arriba de la otra morrón relleno.

La receta es para cuatro personas: si lo queremos como plato principal, lo mejor es calcular cuatro morrones por cabeza, o acompañarlos con una ensalada y otro tipo de guarnición. El ají es dulce, tierno y con un leve toque ahumado. A su vez, El queso crema aporta su propia textura, y las anchoas añaden un toque salado e intenso que equilibra todo.

Tiene varios beneficios: las vitaminas A y C del morrón son buenas para el sistema inmunológico y para la piel. Asimismo, las proteínas y el calcio del queso resultan importantes para los músculos y los huesos; en simultáneo, las grasas saludables y el omega-3 del pescado ayudan al normal funcionamiento del cerebro y el corazón. Curiosamente, es una preparación liviana si no exageramos con las proporciones.

Este plato viene de la cocina del norte de España, especialmente de la región de Navarra. Los morrones del piquillo son habitualmente típicos del pueblo de Lodosa, donde se cultivan desde hace varios siglos. Tradicionalmente se asan a fuego y se usan rellenos distintos; surge como una tapa clásica ibérica, que se consume en bares, reuniones familiares y entre amigos, en marcos distendidos.

La variedad del piquillo no tiene nada que ver con la que acostumbramos a consumir en la Argentina: son más chicos y angostos, de forma triangular o puntiaguda y menos carnosa. Además, no se usa crudo, sino que se le quema un poco la piel, se pela y se conserva. En nuestro país casi siempre viene en frasco o lata, a asado y pelado, y en la sección de conservas.

El morrón llegó a América desde Europa tras el viaje de Cristóbal Colón allá por 1492: su cultivo se desarrolló en tierras ibéricas entre los siglos XVI y XVII; la costumbre de rellenarlos se popularizó en el siglo XX, especialmente en establecimientos gastronómicos y hogares. En el País Vasco, La Rioja y Madrid también son furor los ajíes, al igual que en México y otras naciones con características hispanoamericanas, entre las que nos incluimos.