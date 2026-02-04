Catamarca: UPCN pidió al Gobierno la apertura del diálogo salarial

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) solicitó formalmente al Gobierno provincial la apertura del diálogo salarial para el año 2026, con el objetivo de discutir la pauta de incrementos y avanzar en una agenda de reclamos vinculados a las condiciones laborales del sector público.

El pedido fue presentado mediante una nota dirigida al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, en la que el sindicato expuso la necesidad de iniciar las negociaciones paritarias en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado.

Entre los principales puntos incluidos en la presentación, UPCN reclamó un incremento salarial acorde al contexto inflacionario, la realización de recategorizaciones, la actualización de adicionales y bonificaciones, así como la provisión de ropa de trabajo.

Además, el gremio solicitó la regularización del personal en situación de precariedad laboral y la agilización de trámites administrativos que permanecen pendientes, cuestiones que, según plantearon, impactan de manera directa en el funcionamiento de la administración pública y en las condiciones de los empleados estatales.