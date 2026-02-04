Trampasacha 2026: el renacer productivo de la tuna y el cabrito

El salón de la Biblioteca del Senado fue el escenario elegido para el lanzamiento oficial de la 31° edición del Festival Provincial del Arrope y el Quesillo, un evento que ha trascendido su carácter festivo para consolidarse como un pilar estratégico del trabajo en el departamento Capayán. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, junto al senador Félix Jerez, quienes presentaron los detalles de esta jornada que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero en la localidad de Trampasacha.

Más allá de la celebración de la identidad cultural, las autoridades destacaron que este festival funciona como una plataforma para transformar la producción artesanal en una economía formalizada. El objetivo subyacente es la generación de empleo genuino, poniendo en valor recursos que, aunque tradicionales, hoy demuestran un potencial comercial que ya alcanza fronteras internacionales, posicionando a la región en mercados de alta exigencia como los Emiratos Árabes.

Tradición religiosa y el impulso de la ExpoCaprina

La programación del festival en Trampasacha está diseñada para reflejar la esencia de su comunidad desde las primeras horas del día. La apertura tendrá un marcado tinte espiritual con la presentación de una imagen de la Virgen, la cual ha sido emplazada en una altura estratégica con el propósito de bendecir a toda la localidad y a sus visitantes.

Posteriormente, el foco se trasladará a la esfera productiva con la inauguración de la ExpoCaprina y Ecoproductiva. Este espacio es de vital importancia si se considera que el 90% de los habitantes de la zona se dedica activamente a la crianza de cabras. En colaboración con el Ministerio de Producción, los productores locales expondrán sus mejores ejemplares destinados a la industria de la carne y la leche. En la feria, los visitantes podrán encontrar una amplia gama de productos:

Derivados caprinos: Quesillo, queso de cabra, dulce de leche, escabeches y las emblemáticas empanadas de cabra.

Quesillo, queso de cabra, dulce de leche, escabeches y las emblemáticas empanadas de cabra. Frutos del monte: Miel orgánica, arrope de tuna, panes regionales y diversos dulces artesanales.

Miel orgánica, arrope de tuna, panes regionales y diversos dulces artesanales. Innovación en licores: Licores de menta con miel y menta con limón, elaborados con materia prima local.

Licores de menta con miel y menta con limón, elaborados con materia prima local. Artesanías regionales: Exposición de cestería y trabajos manuales realizados con hojas de palma autóctona.

El escenario: naturaleza y arte en las quebradas

Al caer la noche, a partir de las 22:00 horas, el festival se trasladará a un escenario único por su arquitectura natural. El predio ha sido construido sobre un bordo de piedra que aprovecha de manera orgánica el relieve de las quebradas locales, funcionando como un balcón natural hacia el paisaje.

La velada iniciará con la elección de la "Arroperita", una instancia que involucra a las candidatas más jóvenes de la comunidad, con edades comprendidas entre los 3 y 10 años. Tras este momento, el escenario recibirá a una destacada grilla de artistas que incluye a Bautista Martínez, Los Trovadores, Julito Vega, Los Quebradeños y Los Robledinos, junto al despliegue coreográfico de la academia de danzas Chanchito.

De la producción artesanal al mercado mundial

El aspecto más profundo del lanzamiento fue el análisis sobre la capacidad productiva de Trampasacha y sus alrededores. El senador Félix Jerez hizo especial hincapié en las propiedades de la tuna, describiéndola como un fruto altamente energético y apto para personas con diabetes por su composición. Además, destacó su sustentabilidad, dado que posee un bajo requerimiento de agua, lo que la hace ideal para el clima de la región.

Por su parte, el vicegobernador Rubén Dusso enfatizó la necesidad de dotar de valor agregado a la materia prima, planteando el desafío de "pasar de lo perecedero a lo no perecedero". En este sentido, mencionó el ejemplo de la pasta de tomate y el aprovechamiento integral de la tuna, cuyo residuo en otros países se utiliza para la fabricación de cuero vegano.

Finalmente, se destacó un hito reciente: la exportación de miel orgánica desde El Alto hacia los Emiratos Árabes. Este logro se presentó como la prueba tangible de que los productos catamarqueños, bajo procesos de formalización y calidad, pueden alcanzar una escala global. "El objetivo es que la gente pueda vivir de lo que produce", concluyó el mandatario, reafirmando el compromiso con el futuro económico de la zona.