Final del cautiverio: liberaron a Roberto Baldo tras más de un año en Venezuela

En las últimas horas se confirmó la liberación de Roberto Baldo, ciudadano argentino que permaneció privado de su libertad en Venezuela durante más de un año. Baldo, quien reside en el país caribeño desde hace décadas y posee la ciudadanía local, había sido el foco de una grave acusación por presunto terrorismo, cargo recurrente en los expedientes que involucran a ciudadanos extranjeros en dicho territorio en contextos de tensión política.

La salida de Baldo del sistema penitenciario venezolano se produce apenas días después de la liberación de otro compatriota, Gustavo Gabriel Rivara, quien también se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Este movimiento en las excarcelaciones marca un punto de inflexión para la comunidad argentina residente, tras meses de gestiones y un monitoreo constante por parte de organismos de derechos humanos internacionales.

Crónica de una detención irregular

La odisea de la familia Baldo-Espinosa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2024. En aquella jornada, efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron a la pareja y procedieron a su detención inmediata.

Según los registros del Foro Penal venezolano, entidad que supervisa minuciosamente la situación de los presos políticos en ese país, durante los primeros días posteriores al arresto el paradero de ambos fue totalmente desconocido para sus familiares, sumiendo a sus dos hijas jóvenes en una situación de incertidumbre absoluta.

Mientras que Baldo fue derivado a dependencias de seguridad nacional, su esposa, Montserrat Espinosa —quien posee nacionalidad española-venezolana—, fue trasladada a la sede de la PNB El Valle, en la ciudad de Caracas. La pareja es ampliamente conocida y valorada en su comunidad local como propietaria de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, un sector residencial y comercial emblemático de la capital venezolana donde han desarrollado su actividad económica durante años.

Roberto Baldo representa el perfil de muchos migrantes que construyeron su vida y familia en Venezuela; a pesar de haber nacido en la Argentina, su arraigo en el país data de hace décadas, lugar donde obtuvo la ciudadanía al igual que su esposa. La detención de la pareja no solo afectó su integridad física y libertad, sino que puso en jaque el sustento económico familiar y la estabilidad de su entorno cercano en un contexto de alta vulnerabilidad.

La intervención del Foro Penal fue determinante para dar visibilidad al caso y categorizarlo dentro del espectro de detenciones por motivos políticos. Entre los datos técnicos más relevantes que rodearon este proceso se destacan:

Fecha de detención: 29 de noviembre de 2024.

29 de noviembre de 2024. Fuerza interviniente: Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Cargos imputados: Terrorismo.

Terrorismo. Lugares de reclusión vinculados: Centro Penitenciario Yare III y la sede PNB El Valle.

La liberación de Baldo cierra un capítulo de profunda angustia para su familia en Caracas, aunque la situación procesal de otros ciudadanos bajo condiciones similares continúa bajo el escrutinio de las organizaciones internacionales. La comunidad espera que este tipo de medidas de libertad se extiendan a otros detenidos que permanecen en centros de reclusión venezolanos bajo cargos similares.