UTA anuncia paro total y presiona por el pago de la escala salarial vigente

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja resolvió avanzar con un paro total de actividades ante la falta de respuestas favorables por parte de las empresas del sector al reclamo por el reconocimiento y pago de la escala salarial vigente desde enero del corriente año. La decisión pone en alerta a los usuarios, quienes son la variable en este conflicto entre los trabajadores y las patronables de transporte local.

El anuncio marca un nuevo punto de tensión en el conflicto salarial que la organización sindical mantiene con las empresas. De acuerdo con lo expresado por la UTA, la decisión de avanzar con medidas de acción directa se tomó luego de haber agotado las instancias que, durante los últimos meses, fueron sostenidas con el objetivo de alcanzar una solución mediante el diálogo y la negociación.

El sindicato afirmó que mantuvo reuniones, instancias de diálogo y conciliaciones voluntarias con las empresas del sector, pero que, pese a ese proceso, no consiguió una respuesta favorable respecto de la escala salarial que reclama. En ese contexto, la organización consideró que la falta de definiciones concretas y el incumplimiento de obligaciones salariales llevaron la situación a un límite que calificó como insostenible para los trabajadores.

Una disputa que se arrastra desde 2024

En el comunicado, la organización sindical sostuvo que durante todo este período actuó "con responsabilidad", priorizando el diálogo y la búsqueda de soluciones que permitieran preservar la prestación del servicio y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los trabajadores. Teniendo en cuenta esto es que se planteó que esa actitud estuvo orientada a evitar la interrupción del servicio y a encontrar alternativas que permitieran resolver el conflicto sin afectar a los usuarios del transporte público. Sin embargo, según expresó el gremio, la falta de respuestas concretas y el sostenido incumplimiento de las obligaciones salariales terminaron colocando a los trabajadores "en una situación insostenible".

El reclamo actual, además, se vincula con una deuda salarial que, de acuerdo con la organización sindical, se mantiene desde el año 2024. La UTA recordó que viene reclamando esa deuda y cuestionó el argumento utilizado por las empresas para negar su existencia.

Según el gremio, las empresas sostienen que la deuda no puede ser reconocida debido a una supuesta falta de homologación. La organización sindical afirmó que ese mismo argumento habría sido utilizado también en la discusión actual por la escala salarial vigente desde enero.

En ese sentido, la UTA cuestionó la postura empresarial y sostuvo que se trata de un argumento que pretende desconocer acuerdos. "Idéntico argumento que pretenden utilizar en esta oportunidad, dejando evidencia que su única intención es negar cualquier acuerdo firmado utilizando al trabajador como variable de ajuste como sucedió siempre", expresó la entidad gremial.

Cabe agregar que el último aumento del boleto de colectivos, fue concedido en favor de las firmas locales para que con ese ingreso pudieran equilibrar sus ingresos y costear los gastos fijos, A esto se suma el aporte de la Provincia, el que en su totalidad debería estar destinado a lo salarial.

Se viene el paro total

Frente a la falta de avances, la UTA Seccional Catamarca-La Rioja resolvió avanzar con medidas de acción directa en defensa de los derechos de los trabajadores representados. La medida anunciada consiste en un paro total de actividades.

De momento no se informó fecha ni modalidad, acotando que esto será "comunicado oportunamente". De esta manera, el gremio que conduce Juan Vergara dejó planteada su decisión de avanzar hacia una instancia de mayor presión frente a las empresas, luego de considerar agotadas las alternativas de diálogo, las reuniones y las conciliaciones voluntarias mantenidas durante los últimos meses.

"El salario de los trabajadores es innegociable"

UTA sostiene en el final lo que es el eje central del reclamo: "El salario de los trabajadores es innegociable y no vamos a renunciar a nuestro reclamo". La declaración fue emitida por la Comisión Directiva de la Unión Tranviarios Automotor Seccional Catamarca-La Rioja, así ratifica la decisión de sostener el reclamo por la escala salarial vigente desde enero y por la deuda salarial que la organización afirma mantener desde 2024.