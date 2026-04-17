Catamarca vive la Fiesta de la Virgen del Valle: programación de este viernes

Las celebraciones marianas en honor a la Morena del Valle, prosiguen su desarrollo, tanto en el Santuario y Catedral Basílica "Nuestra Señora del Valle" como en el Santuario de La Gruta. Este viernes se desarrollará el sexto día del septenario bajo el tema: "Que María Santísima nos enseñe que cada vocación es un don para la comunidad y una entrega a Cristo".

Bajo este premisa hecha oración, las acciones de la jornada tendrán también sentidos momentos. Por caso, las primeras celebraciones eucarísticas de la jornada tendrán como protagonistas al Ministerio de Minería, entre otros organismos públicos y privados. Por la tarde harán lo propio la Junta del Apostolado Laico, el Movimiento de Schoenstatt y la Unión Eucarística Reparadora Diocesana.

Por la noche, el homenaje central tendrá a la Pastoral de Juventud y todos los movimientos diocesanos que agrupan a la juventud de Catamarca. El día va a culminar recién a las 21 hs con el homenajes "Los niños le encantan a la Virgen del Valle".

El detalle del programa en la Catedral Basílica, a continuación:



Y en La Gruta, estas son las actividades de este viernes.



