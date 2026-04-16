Más escuelas de Catamarca bajo amenazas de tiroteo: crece la preocupación en la comunidad educativa

En las últimas horas, distintos colegios de Catamarca denunciaron la aparición de amenazas de tiroteos en diferentes espacios de sus instalaciones, principalmente en puertas y paredes de baños. La situación encendió las alarmas en la comunidad educativa, ya que no se trata de un hecho aislado sino de una ola de mensajes que se replica en varios puntos del país.

Según la información disponible, esta secuencia de amenazas estaría presuntamente vinculada a un reto viral de la aplicación TikTok, lo que agrega un componente de preocupación adicional por la circulación digital de este tipo de contenidos. En este contexto, las autoridades provinciales y las fuerzas policiales ya se encuentran trabajando en la investigación del origen de estas prácticas.

El fenómeno, lejos de presentarse como casos dispersos, muestra un patrón repetido que las autoridades ya identifican como un modus operandi idéntico en distintas escuelas de la Capital.

Episodios concretos en distintas instituciones educativas

Entre los casos más relevantes registrados en las últimas horas se destaca el ocurrido en el Colegio Privado Pía Didoménico, donde se detectó un mensaje escrito en el baño de alumnas con una advertencia explícita:

"BALACERA 17/04 NO FALTES"

Este mensaje generó una inmediata reacción institucional debido a la claridad de la amenaza y la referencia directa a una fecha específica.

Otro episodio similar se produjo en el Instituto Superior Fasta Catamarca, donde también se encontraron escritos amenazantes en los baños, con referencias explícitas a la posibilidad de un hecho de violencia previsto para el viernes 17. La coincidencia temporal con otras amenazas encendió aún más las alertas.

En paralelo, se reportó un hecho en la Escuela N° 76, donde padres de alumnos denunciaron la aparición de mensajes intimidatorios en redes sociales, ampliando el alcance del problema más allá de los edificios escolares y trasladándolo también al plano digital.

Asimismo, el Colegio Belgrano emitió un comunicado institucional en el que confirmó haber detectado la presencia de mensajes amenazantes, sumándose así a la lista de establecimientos afectados por esta situación.

Investigación judicial y reacción de las autoridades

Ante la reiteración de los hechos, el fiscal del Distrito Este, Dr. Jorge Palacios, dispuso el inicio de una investigación de oficio con el objetivo de determinar quiénes son los autores de las amenazas y si existe una conexión entre los distintos episodios registrados.

La decisión judicial se enmarca en un escenario donde las autoridades consideran que la repetición de los mensajes y su similitud constituyen una seguidilla de amenazas con características comunes, lo que refuerza la hipótesis de una posible coordinación o imitación entre casos.

De manera simultánea, las fuerzas de seguridad provincial han comenzado a desplegar medidas preventivas inmediatas, priorizando la protección de la comunidad educativa.

Medidas preventivas y presencia policial en escuelas

Como respuesta directa a la situación, se resolvió la presencia policial en los horarios de ingreso escolar en los establecimientos afectados o bajo observación preventiva. Esta medida busca reforzar la seguridad en los momentos de mayor circulación de estudiantes y personal docente, considerados críticos dentro de la rutina escolar.

Las acciones adoptadas se enmarcan en un contexto de creciente preocupación social, donde padres, docentes y autoridades escolares buscan respuestas frente a la aparición reiterada de amenazas que afectan directamente la continuidad de las actividades educativas.

El hecho de que los mensajes aparezcan tanto en espacios físicos —como baños y puertas— como en entornos digitales, ha obligado a ampliar el enfoque de la investigación, que ahora contempla múltiples escenarios posibles.

Una preocupación que atraviesa a toda la comunidad educativa

La repetición de amenazas en distintos establecimientos, junto con la similitud en los mensajes detectados, ha generado un clima de incertidumbre en la comunidad educativa de Catamarca. La situación se ve agravada por la difusión de estos contenidos en redes sociales, lo que amplifica su impacto y velocidad de circulación.

Mientras la investigación avanza bajo la órbita del fiscal Dr. Jorge Palacios, las instituciones educativas y las fuerzas de seguridad mantienen un monitoreo constante de los hechos. La prioridad inmediata es prevenir cualquier situación de riesgo durante los horarios escolares y esclarecer el origen de los mensajes que han puesto en alerta a múltiples establecimientos.

En este escenario, la combinación de amenazas escritas, difusión digital y posible vinculación con dinámicas virales constituye el núcleo de una problemática que continúa en desarrollo y que mantiene en vilo a la comunidad educativa de la provincia.