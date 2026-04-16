La UNCA acelera la puesta en marcha de su nueva sede en Recreo

Una delegación de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se hizo presente esta mañana en la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, con un objetivo claramente definido: fortalecer y acelerar las gestiones para la puesta en funcionamiento de la nueva sede universitaria en el este provincial.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Extensión Universitaria, Adolfo Agüero, quien detalló que el trabajo se viene desarrollando de manera articulada con el municipio local y con diversos actores del sector productivo. Este esquema de cooperación tiene como horizonte inmediato iniciar un proceso de relevamiento de necesidades de la comunidad, considerado una etapa clave para la planificación institucional.

El despliegue en territorio no se limita a una acción administrativa, sino que se inscribe en una estrategia de mayor alcance: construir una sede universitaria con fuerte anclaje territorial, capaz de responder a las demandas concretas del entorno social y económico.

Diagnóstico territorial y construcción de una oferta académica situada

Uno de los ejes centrales de la visita fue la definición de una metodología de trabajo basada en un diagnóstico previo de la realidad local. A partir de este relevamiento, la UNCA proyecta la implementación de propuestas académicas y de formación ajustadas a las necesidades del territorio.

En este sentido, se busca que la futura sede no funcione como una estructura aislada, sino como un espacio integrado a las dinámicas sociales y productivas del este provincial. La lógica planteada se apoya en una secuencia operativa clara:

Relevamiento inicial de necesidades comunitarias

Procesamiento del diagnóstico territorial

Diseño de propuestas académicas y formativas

Implementación de programas con anclaje local

En este marco, Adolfo Agüero destacó que la iniciativa representa un avance significativo al afirmar que "este avance representa un paso significativo para acercar la universidad a la comunidad y generar oportunidades de formación y desarrollo en el este provincial", subrayando además el impacto estratégico que tendrá la sede en el crecimiento del departamento La Paz y su zona de influencia.

Articulación institucional con el municipio y el sector productivo

Durante la jornada, las autoridades universitarias mantuvieron comunicación con el intendente de Recreo, Luis Polti, quien expresó su agradecimiento por la presencia de la UNCA en la ciudad. El jefe comunal valoró especialmente la apertura de la nueva sede universitaria, destacando su potencial impacto en el desarrollo local.

Este diálogo institucional se inscribe en una dinámica de cooperación que busca consolidar políticas públicas educativas con impacto directo en el territorio. La interacción entre la universidad y el municipio aparece como un componente estructural para garantizar la viabilidad del proyecto.

En paralelo, la delegación universitaria desarrolló una reunión con autoridades de la empresa Arcor, con el objetivo de explorar líneas de trabajo conjunto. El propósito de este encuentro fue establecer vínculos entre los procesos de formación y capacitación y las demandas concretas del sector productivo local, fortaleciendo así la relación entre educación y empleo.

Primera etapa: formación profesional y respuesta a demandas locales

En el plano operativo, Adolfo Agüero adelantó que la puesta en marcha de la sede contempla una primera etapa centrada en la capacitación a través de la Escuela de Formación Profesional y de Oficios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Esta instancia inicial estará orientada a responder de manera directa a las necesidades del contexto local, constituyéndose como un puente entre la oferta educativa y las demandas del entorno productivo y social.

Coordinación territorial y conducción del proyecto

En el cierre de la agenda institucional se informó que el responsable de la sede universitaria de Recreo será el ingeniero agrónomo Esteban Díaz, quien tendrá a su cargo la coordinación de las acciones iniciales en territorio.

Su rol será clave para ordenar la implementación de las primeras etapas del proyecto, articulando tanto con los actores institucionales como con los sectores productivos y sociales involucrados.

Proyección estratégica para el departamento La Paz

La instalación de la nueva sede universitaria en Recreo se proyecta como un proceso de transformación institucional con impacto directo en el desarrollo del departamento La Paz y su área de influencia. La combinación de diagnóstico territorial, formación profesional, articulación municipal y vinculación con empresas configura una arquitectura de trabajo que busca consolidar una universidad más cercana a las realidades locales.

En este sentido, la iniciativa de la UNCA en el este provincial no solo apunta a ampliar su presencia territorial, sino también a construir un modelo de intervención educativa basado en la integración entre conocimiento, territorio y producción, con el objetivo de generar oportunidades concretas de formación y desarrollo para la comunidad.