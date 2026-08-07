"Catamarca con Vos": EC SAPEM acercó sus servicios a los vecinos de Nueva Coneta

En el marco del programa provincial "Catamarca con Vos", Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM) concluyó con éxito una nueva jornada de atención al público desarrollada este viernes 7 de agosto en el Centro Cívico de Nueva Coneta, acercando sus servicios a los vecinos a través de un operativo territorial organizado en conjunto con distintos organismos oficiales del Gobierno de Catamarca.

La actividad se desarrolló entre las 09.00 y las 13.30 horas, período durante el cual el equipo de atención comercial de la empresa recibió a los vecinos que se acercaron al lugar para realizar consultas, obtener información y recibir asesoramiento sobre distintas gestiones vinculadas al servicio.

La participación de EC SAPEM en este espacio permitió ofrecer una atención directa y personalizada, facilitando la realización de trámites administrativos y brindando respuestas a las inquietudes planteadas por quienes concurrieron al operativo. La propuesta se desarrolló de manera articulada con otros organismos provinciales que también formaron parte de la jornada organizada en Nueva Coneta.

Asesoramiento personalizado

Durante toda la jornada, el equipo de atención comercial de EC SAPEM permaneció a disposición del público para orientar a los usuarios en los distintos procedimientos administrativos, promoviendo una atención cercana y accesible.

El operativo territorial permitió que los vecinos pudieran efectuar consultas y recibir información sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas comerciales de la empresa, favoreciendo un contacto directo entre el personal de atención y los usuarios.

La iniciativa se desarrolló dentro del esquema de trabajo del programa "Catamarca con Vos", que reunió en un mismo espacio a diferentes organismos oficiales del Gobierno de Catamarca con el propósito de acercar servicios y brindar atención a la comunidad.

Promoción de los canales de autogestión

Además de la atención presencial, la participación de EC SAPEM en Nueva Coneta constituyó un espacio destinado a difundir todos los canales oficiales de comunicación de la empresa.

El objetivo de esta acción fue que los vecinos conozcan las herramientas disponibles para realizar futuras gestiones mediante los sistemas habilitados por la empresa, evitando traslados hasta las oficinas comerciales cuando necesiten efectuar trámites, reclamos o consultas.

Durante la jornada se brindó información sobre las distintas vías oficiales de contacto y los mecanismos de autogestión disponibles para los usuarios, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios que ofrece la empresa.

Trámites y consultas

Finalizada la jornada de atención en Nueva Coneta, EC SAPEM recordó que continúan habilitados sus canales oficiales para quienes necesiten realizar trámites, efectuar reclamos o presentar consultas adicionales.

Los usuarios pueden comunicarse a través de las siguientes vías oficiales:

Sitio web: www.ecsapem.com.ar

www.ecsapem.com.ar WhatsApp: 3835120000

3835120000 Guardia de Reclamos: 0800 444 0078

0800 444 0078 Correo electrónico: [email protected]

Estos canales permanecen operativos para atender las diferentes necesidades de los usuarios y ofrecer alternativas de contacto que permitan realizar gestiones de manera remota.