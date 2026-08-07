Se viene la Expo Educativa 2026 de las escuelas municipales capitalinas

La Dirección General de Educación llevará adelante una nueva edición de la Expo Educativa 2026, una propuesta que se consolida como uno de los principales espacios institucionales destinados a compartir y visibilizar las experiencias pedagógicas que se desarrollan en las escuelas que integran el Sistema Educativo Municipal.

La iniciativa busca acercar a las comunidades educativas el trabajo cotidiano que se realiza en las instituciones, permitiendo mostrar los procesos de enseñanza y aprendizaje construidos a lo largo del ciclo lectivo. De esta manera, la Expo se presenta como una instancia de encuentro en la que estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias podrán conocer de manera directa las experiencias desarrolladas en cada establecimiento.

Por tercer año consecutivo, la propuesta se desarrollará bajo la modalidad de clase abierta, una dinámica que permite abrir las puertas de las escuelas para que la comunidad pueda observar y compartir las actividades, proyectos y estrategias pedagógicas que forman parte de la vida institucional.

La modalidad de clase abierta

La Expo Educativa 2026 volverá a desarrollarse bajo una modalidad que pone el foco en la participación y el intercambio entre las instituciones educativas y sus respectivas comunidades.

Al referirse a esta nueva edición, el director general de Educación, profesor Néstor Toledo, expresó: "Es una alegría presentar, por tercer año consecutivo, la Expo Educativa bajo la modalidad de clase abierta. Es una oportunidad para abrir nuestras instituciones a sus comunidades educativas y mostrar cómo desarrollamos los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas".

Sus palabras reflejan el propósito central de la iniciativa, que consiste en generar un espacio donde el trabajo cotidiano de las escuelas pueda ser conocido por quienes forman parte de cada comunidad educativa, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y las familias.

La modalidad de clase abierta permite, además, visibilizar las estrategias pedagógicas implementadas durante el año y ofrecer un espacio de intercambio en torno a las experiencias que se desarrollan en las aulas.

Proyectos integrados e interdisciplinarios

Durante la Expo, estudiantes y docentes presentarán proyectos integrados e interdisciplinarios que articulan contenidos correspondientes a dos o más áreas del conocimiento. Esta propuesta tiene como finalidad favorecer la integración de saberes y promover experiencias educativas en las que distintas disciplinas se vinculan para abordar contenidos de manera conjunta.

Los proyectos que serán expuestos representan el trabajo desarrollado durante el ciclo lectivo y ponen de manifiesto una metodología que busca fortalecer el aprendizaje colaborativo y la participación activa de los estudiantes en cada una de las experiencias pedagógicas.

Más de 2.200 estudiantes serán los protagonistas

Uno de los aspectos destacados de esta nueva edición será el protagonismo de los más de 2.200 estudiantes que conforman el Sistema Educativo Municipal.

En ese sentido, el profesor Néstor Toledo señaló que ellos serán los verdaderos protagonistas de la propuesta, acompañados por los docentes, los equipos directivos, el personal no docente y sus familias, quienes también forman parte del proceso educativo y de la construcción cotidiana de cada institución.

La participación de toda la comunidad educativa constituye uno de los pilares de la Expo, que busca poner en valor el trabajo colectivo desarrollado a lo largo del año y generar un espacio donde cada institución pueda compartir sus experiencias.

El valor del trabajo colectivo

Por su parte, la secretaria de Educación y Cultura de la Capital, CPN Marqueza Blanco Azurmendi, destacó el significado institucional de esta propuesta y afirmó: "La Expo es el resultado de un trabajo colectivo que nos permite compartir con cada comunidad educativa lo que sucede y se construye diariamente en nuestras instituciones".

La definición sintetiza el espíritu de la iniciativa, que apunta a mostrar el trabajo que diariamente realizan quienes integran el Sistema Educativo Municipal y a fortalecer el vínculo entre las escuelas y sus comunidades.

La Expo se convierte así en una instancia donde las producciones, los proyectos y las experiencias desarrolladas durante el año adquieren visibilidad a través de la participación conjunta de estudiantes, docentes y familias.