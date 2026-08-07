Se viene una nueva edición del Torneo de Básquet 3x3 en Plaza La Alameda

La Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, anunció la realización de una nueva edición del torneo "3x3 Básket Catamarca", una propuesta que busca reunir a jugadores, familias y aficionados al deporte en una jornada pensada para fomentar la participación comunitaria y el uso de los espacios públicos.

La actividad se desarrollará el domingo 9 de agosto, a partir de las 16:00 horas, en el paseo de la Plaza La Alameda, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad Capital, donde se disputarán los encuentros deportivos en el marco de una nueva fecha del certamen.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de brindar una alternativa deportiva y recreativa que permita la participación tanto de quienes practican básquet de manera habitual como de quienes desean sumarse a una propuesta al aire libre en un ambiente de integración y convivencia.

Competencia para todas las edades

El torneo contará con una categoría libre, lo que permitirá la participación de personas de todas las edades, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. La iniciativa apunta a promover la práctica deportiva entre jóvenes y adultos, generando un espacio donde el deporte funcione como punto de encuentro para compartir una tarde de competencia y recreación.

El formato 3x3, caracterizado por su dinamismo y rapidez, será el eje central de la jornada, permitiendo el desarrollo de partidos en un entorno accesible para jugadores y espectadores.

Música, premios y propuestas recreativas

Además de la competencia deportiva, la organización preparó una jornada con distintas actividades complementarias destinadas a quienes participen de los partidos y también al público que acompañe el evento.

Durante toda la tarde habrá música en vivo con la participación de un DJ, aportando un marco de entretenimiento para quienes se acerquen a la plaza. Asimismo, la programación incluirá premios, sorteos y sorpresas, propuestas pensadas para quienes formen parte del torneo y también para las familias y vecinos que decidan disfrutar de la jornada desde las tribunas o los espacios recreativos del paseo.

De esta manera, el evento busca combinar el deporte con actividades de esparcimiento, generando un encuentro abierto donde la competencia conviva con la recreación y el entretenimiento.

Inscripciones gratuitas

La organización informó que las inscripciones para los equipos son totalmente gratuitas y ya se encuentran habilitadas. Las personas interesadas en participar pueden completar el registro mediante dos modalidades:

Escaneando el código QR disponible en el flyer oficial del evento.

disponible en el flyer oficial del evento. Completando el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/EbFA61W911G2hwe2A.

Con esta nueva edición del "3x3 Básket Catamarca", la Vicegobernación de Catamarca invita a la comunidad a sumarse a una propuesta que reunirá deporte, música, premios y actividades recreativas en la Plaza La Alameda, en una jornada prevista para el domingo 9 de agosto desde las 16:00 horas, con participación libre para equipos masculinos y femeninos y acceso gratuito para todos los interesados.