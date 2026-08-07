Día Internacional de la Cerveza: las tres claves para servirla correctamente

El Día Internacional de la Cerveza se celebra cada primer viernes de agosto, una fecha que con el paso de los años logró consolidarse como una de las efemérides más representativas para quienes disfrutan de esta bebida. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por un grupo de amigos terminó convirtiéndose en una celebración de alcance internacional que actualmente reúne alrededor de 300 eventos distribuidos en 50 países y 207 ciudades.

El origen de esta conmemoración se remonta al año 2007, cuando un grupo de amigos que se encontraba en un bar de Santa Cruz, en la ciudad estadounidense de California, decidió establecer un día especial para homenajear a la cerveza. Desde entonces, la iniciativa fue creciendo año tras año hasta alcanzar una dimensión global, con festejos organizados en distintos puntos del mundo.

La fecha no solo busca celebrar una de las bebidas más consumidas, sino también destacar su historia, su elaboración y el papel que ocupa como elemento de encuentro entre las personas.

Una bebida con miles de años de historia

La cerveza es considerada una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Los primeros indicios de su elaboración se remontan al año 4.000 antes de Cristo, en la Baja Mesopotamia, donde era producida a base de cebada.

Con el paso del tiempo, la técnica fue evolucionando y durante el Imperio Babilónico el proceso de elaboración comenzó a perfeccionarse, permitiendo mejorar las características de la bebida.

El informe señala además que la primera receta conocida figura en el Código de Hamurabi, considerado el conjunto de leyes más antiguo que aún se conserva y que fue elaborado en la antigua Mesopotamia.

La expansión de la cerveza continuó a través de distintas civilizaciones. Los egipcios la preparaban incorporando ingredientes como miel, dátiles y canela, mientras que posteriormente también formó parte de las costumbres de griegos, romanos y germánicos, consolidándose como una bebida presente a lo largo de diferentes períodos históricos.

Las tres claves fundamentales para servir una cerveza

Más allá de las preferencias personales de cada consumidor, los expertos sostienen que existen tres aspectos esenciales para servir correctamente una cerveza y disfrutar plenamente de sus características.

Los puntos destacados son los siguientes:

La espuma no es negociable. Se recomienda servir siempre la cerveza con dos dedos de espuma , ya que cumple una función técnica fundamental. La espuma concentra los aromas, protege la bebida de la entrada de oxígeno y evita la pérdida del gas carbónico (CO2), preservando así su calidad y una correcta experiencia de consumo.

Se recomienda servir siempre la cerveza con , ya que cumple una función técnica fundamental. La espuma concentra los aromas, protege la bebida de la entrada de oxígeno y evita la pérdida del gas carbónico (CO2), preservando así su calidad y una correcta experiencia de consumo. El vaso importa y mucho. Servir la cerveza en un vaso o en una copa permite apreciar mejor su color, brillo y aromas. Además, al verterla en un recipiente adecuado se libera el exceso de gas, disminuyendo la sensación de pesadez o hinchazón que puede producir el consumo.

Servir la cerveza en un vaso o en una copa permite apreciar mejor su color, brillo y aromas. Además, al verterla en un recipiente adecuado se libera el exceso de gas, disminuyendo la sensación de pesadez o hinchazón que puede producir el consumo. Hay una cerveza para cada plato. La amplia variedad de estilos disponibles permite acompañar diferentes preparaciones gastronómicas. La cerveza puede combinarse con ensaladas frescas, pastas, carnes grilladas, guisos especiados e incluso postres chocolatosos, siempre eligiendo la variedad adecuada para cada comida.

Una bebida vinculada a la socialización

El informe también destaca el lugar que ocupa la cerveza dentro de los hábitos de consumo de los argentinos. En un contexto en el que el mundo se vuelve cada vez más digital, se señala que las personas buscan conexiones sociales más auténticas y que la cerveza suele estar presente como un elemento que favorece esos encuentros.

La bebida aparece habitualmente en reuniones entre amigos y acompaña algunas de las principales pasiones de los argentinos, como el fútbol, la música y el asado, consolidándose como parte de distintos espacios de encuentro.

En ese sentido, también se resalta el papel de los bares como lugares de construcción de vínculos sociales. Estos espacios, que tuvieron un rol destacado durante la transmisión de los partidos del Mundial, no solo funcionan como puntos de reunión, sino que además generan una contribución económica positiva para la comunidad.

De acuerdo con un estudio global realizado por Oxford Economics, el 77% de las personas reconoce a los bares como espacios de encuentro que favorecen la conexión entre las personas.

Ingredientes locales, variedad de estilos y consumo responsable

La cerveza se elabora utilizando ingredientes locales como cebada, lúpulo, levadura y agua, provenientes de distintas regiones del país. Según el informe, alcanza su mejor sabor apenas sale de la cervecería.

Asimismo, desde Cervecería Quilmes informaron que los consumidores cuentan con una amplia variedad de opciones para elegir de acuerdo con sus preferencias.

Entre las versiones disponibles se encuentran:

Rubia.

Negra.

Roja.

Sin alcohol.

Otras variedades.

Finalmente, el informe subraya que esta bebida debe consumirse con moderación para que pueda desempeñar un papel positivo dentro de la sociedad. En ese marco, se destaca su capacidad para conectar a las personas, promover una cultura compartida y acompañar distintos momentos de recreación. Además, se señala que es elegida por encima de otras bebidas alcohólicas cuando las personas buscan relajarse, divertirse o simplemente darse un gusto.