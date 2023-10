Catamarca votó: largas filas, altas temperaturas, lluvia y una participación del 80%

Los comicios llegaron a su fin y lo que pronosticó se está cumpliendo, nos referimos al clima. De lo otro no podemos hablar, todavía. Y efectivamente es así lo anunciado por el Servicio Meteorológico no falló y la jornada electoral estuvo marcada por el calor, que lo padecimos los electores y las autoridades de mesa, fiscales y todo el personal de seguridad, que debó aguantar estoicamente los más de 37° que se registraron este domingo. El dato indica que a pesar de lo agobiante del calor, el 80% del padrón asistió a las urnas, superando la marca de las PASO.

Y es justamente el calor, del clima y el electoral, los que dieron la nota de este día. En el primer caso, se sabe que este tuvo un pequeño alivio en horas de la tarde y con mayor seguridad, ya entrada la noche, Por caso, en Ancasti lo comprobaron, porque luego de una azarosa jornada, llegó la lluvia y bien torrencial. Los votantes se guarecieron en las galerías de las escuelas habilitadas este domingo. Ante todo, el deber cívico.

Mientras, en el Valle Central, lo peor fue durante la mañana y como todos sabían que hay una Alerta Amarilla por tormentas fuertes y que el sol iba a pegar bien fuerte, en gran número, buena parte de los catamarqueños se dieron cita desde primera hora. La idea fue votar y ganarle “a la calor”. Escuela n° 264 de San Antonio en Fray Mamerto Esquiú

El punto es que todos pensaron los mismo, o por lo menos casi que un 30% del padrón local en ese momento, lo que fácilmente se comprobó con las largas filas en varios establecimientos escolares, los abanicos llevados a propósito o los fabricados con el papel que se encontraba a mano. Toda valía para evitar el golpe de calor. Luego la afluencia decreció y quienes salieron ganando fueron quienes apostaron al horario de la siesta. Foto Gustavo Roldán / La Unión

A diferencia de las PASO, muchas escuelas se mostraron casi vacías, por lo menos hasta una hora antes del cierre. Los más contentos con esto, fueron las autoridades de mesa, quienes se mostraron satisfechos por el “respiro" que pudieron tomarse. En los pasados comicios, la marea de votantes había sido constante. Foto Gustavo Roldán / La Unión

Fue así que la fotografía de la mañana del domingo, rango en el que la totalidad de los candidatos también eligen sufragar, foto mediante, no fue otra que filas hasta la calle, algunos al rayo del sol y, en el mejor de los casos, siguiendo la sombra que las galerías de las escuelas podían brindar. A pesar de esto, el SAME debió a asistir a tres personas, que por efecto del calor, se descompensaron y debieron ser trasladadas al Hospital “San Juan Bautista”. Foto Gustavo Roldán / La Unión

Los “viejos meados”

Tal vez, por ese calor, sea que una abuela de 73 años sufrió una descompensación, mientras aguardaba para emitir su voto. Se trató de Raquel del Valle Pino, quien esperaba para cumplir su deber cívico en la Escuela N°180 “República Argentina”, ubicada en Calle Paraguay entre Avenida Mexico y Calle Puerto Rico, del Barrio Parque América, aunque ya por ley ella estaba exceptuada de votar. Y este caso vale para poner en valor, lo que sucede siempre y que son los muchos casos de personas mayores que sin dudar, dicen presente en cada elección.

Ese fue el caso de Doña Damascena, de 88 años, quien con todo el glamour de una cita como la de este día, dijo acá estoy y se presentó en la Escuela Provincial N° 162, del Barrio 9 de Julio de nuestra ciudad Capital. Con barbijo, a pesar del calor, Doña Damacena de Quiroga esperó pacientemente antes de entrar al cuarto oscuro. Ella representa una porción del padrón que cumple y no deja de manifestar su voluntad y su visión de país. Doña Damascena

La referencia a los “viejos meados”, que fue también tendencia en la red social X durante buena parte del día, alude a una frase repudiable de algunos jóvenes libertarios contra los mayores de edad y su poca utilidad en la sociedad. Que estos hayan ido a votar, demuestra justamente lo contrario.

El otro calor

Volviendo al calor, electoral en este caso, dos hechos empañaron en parte lo que hasta el momento transitó con notoria tranquilidad, a diferencia de las PASO. El primero de los hechos, tuvo en la localidad de San Antonio, en Fray Mamerto Esquiú, donde fue denunciada la entrega de dinero ante la Justicia Federal, sin especificarse de momento cuál fuerza política fue la señalada por este quebrantamiento.

Lo concreto es que son las cuatro personas que estaban entregando efectivo en las cercanías de una escuela habilitada para votar. Y que fue el candidato a senador por Fray Mamerto Esquiú, Jony Sarmiento, quien alertó sobre el hecho. Luego el Juez Electoral Federal, Miguel Ángel Contreras confirmó las detenciones, indicando con contundencia que "no importa de qué partido o alianza pertenezcan, vamos a proceder a actuar de igual manera. No vamos a dudar en estos aspectos, estas situaciones que, además de ser lamentables, son inaceptables y no las vamos a tolerar". Foto ilustrativa

El otro hecho, no menor aconteció en Andalgalá. Allí vecinos dieron la alerta que en la llamada Cuesta de El Clavillo encontraron una gran cantidad de elementos punzantes, reconocidos como clavos “miguelitos”. Por este hecho, varios fueron los automovilistas resultaron perjudicados.