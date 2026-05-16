Cazzu trae su "Latinaje" al Escenario Mayor del Poncho 2026

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho suma a una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional: Cazzu se presentará el viernes 24 de julio en el Escenario Mayor, incorporando a la programación de la edición 2026 una de las propuestas más influyentes de la música urbana latinoamericana.

La artista jujeña atraviesa un presente de fuerte expansión artística y proyección global. Este 2026 se encuentra realizando una extensa gira internacional con "Latinaje", el trabajo con el que profundiza una búsqueda sonora atravesada por las raíces latinoamericanas y los sonidos del norte argentino, combinando música urbana con elementos del folklore, la cumbia, la bachata y otras expresiones populares de la región.

Con una puesta escénica integral, músicos en vivo y una propuesta visual y conceptual especialmente diseñada para esta nueva etapa, Cazzu viene presentando "Latinaje" ante miles de personas en distintos escenarios internacionales, consolidando un crecimiento artístico que la posiciona como una de las voces más relevantes de la escena latina actual.

Canciones como "Con otra", "Nada", "Turra", "Mucha Data", "Dolce" y "Nena Trampa" acumulan millones de reproducciones y forman parte de un repertorio que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Su presentación en Catamarca marcará uno de los cruces más destacados de esta edición del Poncho, incorporando al Escenario Mayor una propuesta ligada a los nuevos sonidos de la música argentina y latinoamericana.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho