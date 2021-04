Centurión y la suspensión de actividades: La escuela no es el foco de contagio

El ministerio de Educación de Catamarca a cargo de Andrea Centurión brindó detalles sobre los alcances de la suspensión de actividades presenciales en las jurisdicciones de los departamentos Andalgalá, Pomán, Santa María y Capayán que se encuentran con restricciones municipales establecidas por el COE Salud luego de haber analizado la situación epidemiológica ante el incremento de casos de covid-19.

La funcionaria indicó que la medida que involucra a los establecimientos escolares se toma por recomendación de las autoridades sanitarias para evitar la circulación interna de docentes y alumnos. “La escuela no es el foco de contagio. Con la correcta y estricta aplicación de protocolos, las escuelas no son espacios de contagio. No obstante, el cierre de los establecimientos educativos se debe a la cantidad de casos en relación a la cantidad de habitantes que se han incrementado, por ende lo que se busca es evitar la circulación y proteger no solo a la población en general sino a la comunidad educativa”, afirmó la ministra de Educación.

La titular de la cartera ejemplificó: “en el caso del nivel secundario donde los docentes son itinerantes y van de una jurisdicción a otra lo que se trata de evitar es que siga la propagación del virus”; haciendo hincapié en que la falta de presencialidad en las escuelas va acompañado del cierre de otras actividades dispuestas por cada municipio, como las restricciones horarias de circulación, prohibición de espectáculos públicos, privados, horarios comerciales, de bares, restaurantes, etc.

Indicadores de riesgo



“La presencialidad cuidada es un compromiso que hemos asumido como Gobierno provincial en conjunto con Nación. Por ello, la situación la estamos fiscalizando y evaluando para poder reabrir las escuelas el próximo lunes 12 de abril”. Por último cabe destacar que de 36 municipios, solamente 4 departamentos que afectan a 7 municipios se encuentran con estas restricciones de presencialidad que se toman de acuerdo a los datos que evaluó la autoridad sanitaria provincial, en referencia a los siguientes indicadores de riesgo:



ANDALGALÁ

- Razón de casos 14/14: 1.51

- Incidencia: 596 casos cada 100.000 hab.

- Casos/día: 9 casos/ día

SANTA MARÍA

- Razón de casos 14/14: 1.35

- Incidencia: 750 casos cada 100.000 hab.

- Casos/día: 9 casos/ día

POMÁN

- Razón de casos 14/14: 16

- Incidencia: 798 casos cada 100.000 hab.

- Casos/día: 9 casos/ día

CAPAYÁN

- Razón de casos 14/14: 0.67

- Incidencia: 217 cada 100.000 hab.

- Casos/día: 2.8 casos/ día