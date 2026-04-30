Chau Abril: así se despide el mes en Catamarca

El clima en Catamarca para este jueves, el último de este mes de abril, se presenta estable, sin probabilidades de precipitaciones según el Servicio Meteorológico Nacional y si leve aumento de la intensidad del viento.

Antes, el día comenzó con el cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 10 grados. En ese tramo del día, el viento ya estará presente y con intensidad y soplando desde el Norte. Ya por la mañana, las condiciones mejorarán levemente con un cielo ligeramente nublado y un ascenso térmico hasta los 14 grados. El viento continuará del mismo sector aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se espera el momento más cálido del día, con una temperatura que alcanzará los 24 grados. Continuará la leve nubosidad y más momentos de sol. En cuanto al Innombrable, este incrementará su intensidad nuevamente, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora, siempre desde el Norte.

Finalmente, por la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos: leve nubosidad, temperatura en descenso hasta los 16 grados y viento norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En síntesis, la jornada estará marcada por la ausencia total de lluvias, nubosidad variable y un comportamiento térmico templado, con una amplitud moderada entre la mínima y la máxima del día.