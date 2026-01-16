Cheesecake de frutos rojos sin horno: la receta fácil, rápida y libre de gluten para el postre de verano

La tarta de queso es uno de los postres más elegidos dentro de las recetas dulces por su textura cremosa y su sabor delicado. Para quienes buscan una alternativa práctica y apta para todos, el cheesecake de frutos rojos sin horno y sin gluten se presenta como una opción ideal, especialmente en los meses de calor, cuando encender el horno no es la mejor idea.

Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta preparación permite lograr un postre vistoso, fresco y con una presentación digna de pastelería, sin necesidad de técnicas complejas. Aunque el origen del cheesecake se remonta a la antigua Grecia, su versión moderna se popularizó en Estados Unidos y hoy es una de las recetas favoritas a nivel mundial.

Esta receta combina la cremosidad del queso con el toque ácido y natural de los frutos rojos, como frambuesas, moras y arándanos, logrando un equilibrio perfecto de sabores. Además, al no contener gluten, es una alternativa inclusiva que puede disfrutar toda la familia.

Receta para hacer cheesecake de frutos rojos sin horno

Ingredientes:

Para la base:

200 g de galletas sin gluten (tipo vainilla o de arroz)

80 g de manteca derretida

Para el relleno:

400 g de queso crema

200 g de crema de leche

100 g de azúcar

1 cdta. de esencia de vainilla

10 g de gelatina sin sabor (1 sobre)

3 cdas. de agua fría

Para la cobertura:

250 g de frutos rojos (frescos o congelados)

3 cdas. de azúcar

1 cdta. de jugo de limón

Cómo preparar cheesecake de frutos rojos: la receta sin horno y sin gluten

Base:

Primero, tritura las galletas sin gluten hasta obtener un polvo y mézclalas con la manteca derretida. Presiona la mezcla sobre la base de un molde desmontable y lleva a la heladera por 30 minutos. A continuación, hidrata la gelatina en un recipiente con agua fría, deja reposar unos minutos y disuelve a baño María o en el microondas.

Relleno:

En un bol, mezcla el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorpora la gelatina y la crema de leche batida a medio punto. Integra con movimientos envolventes.

Armado: