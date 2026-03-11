Hospital San Juan Bautista: los estudios por imágenes crecieron más del 50% en un año

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Interzonal San Juan Bautista experimentó un marcado crecimiento en su capacidad operativa y en el volumen de estudios realizados durante el período 2024-2025, consolidando un proceso de fortalecimiento dentro del sistema público de salud y ampliando el acceso de la comunidad a herramientas diagnósticas de alta complejidad.

Según los datos elaborados por la División de Bioestadísticas del hospital, el último año mostró un incremento sostenido en todos los servicios que integran el área de diagnóstico por imágenes, entre ellos radiología, ecografía, tomografía computada y resonancia magnética.

El aumento de la producción diagnóstica no sólo refleja una mayor demanda por parte de la población, sino también una mejora en la capacidad de respuesta del hospital frente a las necesidades clínicas de pacientes internados y ambulatorios.

Entre los distintos sectores que integran el servicio, el área de Radiología (Rayos X) registró el mayor volumen de estudios y el crecimiento más significativo.

Los datos oficiales señalan que:

En 2024 se realizaron 14.792 estudios.

En 2025 la cifra ascendió a 23.447 estudios.

Esto representa un incremento del 58,5 % en la producción anual.

Este aumento refleja la alta demanda de prácticas radiológicas y, al mismo tiempo, evidencia un proceso de optimización de los circuitos de atención, lo que permitió ampliar la cantidad de estudios realizados sin afectar la capacidad operativa del servicio.

Ecografías y tomografías

El crecimiento también se evidenció en el área de ecografías, uno de los estudios más utilizados en la práctica médica cotidiana por su valor diagnóstico y su carácter no invasivo. Durante el período analizado se registró el siguiente movimiento:

2024: 7.031 estudios de ecografía.

2025: 8.370 estudios realizados.

Incremento: 19 % en la cantidad de atenciones.

Este aumento sostenido refleja la ampliación de la oferta diagnóstica y el mayor acceso de la población a estudios que resultan fundamentales para la evaluación de múltiples patologías.

En paralelo, el servicio de Tomografía Computada también evidenció una actividad significativa. Durante 2025 se realizaron 6.614 estudios, cifra que demuestra la capacidad de respuesta del hospital frente a las necesidades diagnósticas tanto de pacientes internados como ambulatorios.

La tomografía constituye una herramienta clave para el análisis de patologías complejas, traumatismos, emergencias médicas y evaluaciones clínicas que requieren imágenes de alta precisión.

Recuperación del resonador y normalización del servicio

Uno de los aspectos más relevantes del proceso de fortalecimiento del área fue la recuperación del servicio de Resonancia Magnética, un equipamiento de alta complejidad indispensable para múltiples especialidades médicas.

Durante gran parte de 2024, el resonador del hospital no se encontraba operativo debido a inconvenientes técnicos, lo que limitó el funcionamiento del servicio. Tras las tareas de reparación y reacondicionamiento realizadas, el equipo recuperó su plena capacidad operativa durante 2025, permitiendo restablecer el acceso a este tipo de estudios.

Como resultado de esta normalización, durante 2025 se realizaron 2.916 estudios de resonancia magnética, reactivando una herramienta diagnóstica clave dentro del hospital.

La resonancia magnética resulta fundamental para la evaluación de patologías neurológicas, musculoesqueléticas, cardiovasculares y de múltiples órganos, por lo que su recuperación representó un avance significativo para el sistema hospitalario.

Incorporación de tecnología de alta complejidad

Durante 2025, el hospital avanzó también en el fortalecimiento tecnológico del servicio de Diagnóstico por Imágenes mediante la incorporación de nuevo equipamiento. Entre las adquisiciones más importantes se destacan:

Ecografía

7 nuevos ecógrafos incorporados al servicio.

5 ecógrafos de alta complejidad destinados a estudios de ecografía general.

2 equipos con prestaciones cardiológicas completas, diseñados para estudios de ecocardiografía de alta complejidad.

Radiología

2 equipos de radiología digital directa.

Uno de ellos telecomandado.

Otro equipo de altas prestaciones.

A esto se sumó la incorporación de un sistema PACS, un servidor destinado al almacenamiento digital de imágenes médicas que permite su gestión, visualización y redistribución entre los distintos servicios del hospital.

Este sistema representa un avance en la digitalización y organización de la información médica, facilitando el acceso a estudios diagnósticos por parte de los equipos de salud.

Nuevos mamógrafos para la detección temprana

Otro avance importante fue la incorporación de equipamiento para estudios mamográficos, una herramienta clave en las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama. A fines de octubre de 2024, el hospital incorporó un nuevo mamógrafo, ampliando la capacidad diagnóstica del servicio.

Posteriormente, durante 2025, se sumó un segundo equipo, alcanzando dos mamógrafos en funcionamiento dentro del hospital. La disponibilidad de estos equipos permitió:

Ampliar el acceso a estudios de mamografía.

Favorecer el diagnóstico oportuno.

Contribuir a la detección precoz de patologías mamarias.

Facilitar el seguimiento de pacientes con afecciones en esta área.