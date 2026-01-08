Chubut: alarma por El Abuelo, el alerce de más de 2600 años que tiene al fuego cada vez más cerca

La preocupación crece en la provincia de Chubut por el avance de un incendio forestal de gran magnitud que afecta al Parque Nacional Los Alerces y que mantiene bajo amenaza directa a uno de los tesoros naturales más valiosos de la Argentina: el alerce milenario conocido como "El Abuelo". Se trata de un ejemplar con más de 2.600 años de antigüedad, considerado el ser vivo más antiguo del país y el tercero más longevo del planeta.

El incendio se inició el pasado 9 de diciembre en una zona cercana al río Arrayanes y, desde entonces, no ha dejado de expandirse. En las últimas 48 horas, el comportamiento del fuego se tornó particularmente preocupante: avanzó unos 35 kilómetros en línea recta hacia el noreste, impulsado por fuertes vientos y temperaturas elevadas. Aunque "El Abuelo" se encuentra algo más hacia el oeste, las llamas ya están a menos de cinco kilómetros del histórico árbol, lo que encendió todas las alarmas entre las autoridades y especialistas.

Entre el río Arrayanes, muy próximo al punto de inicio del fuego, y Puerto Sagrario —donde comienza el sendero que conduce al alerzal milenario— hay aproximadamente 20 kilómetros. Sin embargo, la velocidad y la intensidad con la que avanzó el incendio en los últimos días modificaron drásticamente el escenario. Los vientos cambiantes y la extrema actividad ígnea complican las tareas de contención y aumentan el riesgo para áreas que hasta hace poco no estaban comprometidas.

"El Abuelo" se encuentra en el Brazo Norte del lago Menéndez, una zona que actualmente está rodeada por el fuego. Este alerce, junto con otros ejemplares centenarios, forma parte de uno de los mayores atractivos turísticos del Parque Nacional Los Alerces. Según informaron desde la administración del área protegida, se trata de una especie de valor ambiental incalculable, no solo por su longevidad, sino también por su escasa distribución y su lento crecimiento.

Los alerces (Fitzroya cupressoides) se cuentan entre los árboles más altos del mundo, junto con las sequoias y los eucaliptos, pudiendo superar los 100 metros de altura. Su hábitat natural se limita a los bosques andinopatagónicos y a la selva valdiviana, regiones caracterizadas por precipitaciones anuales superiores a los 2.000 milímetros. Estos árboles crecen en ambientes húmedos o inundados, siempre cerca de cursos de agua.

En particular, "El Abuelo" mide más de 57 metros de altura y tiene un diámetro de 2,2 metros. Su crecimiento es extremadamente lento: apenas entre 0,8 y 1,2 milímetros de diámetro por año. Esta característica, sumada a su distribución limitada, convierte al alerce en una especie en peligro de extinción, cuya pérdida sería irreparable.

Además de este ejemplar emblemático, el parque alberga otros alerces de gran antigüedad, especialmente en las inmediaciones de los brazos Norte y Sur del lago Menéndez, zonas hoy seriamente comprometidas por el incendio.

Las autoridades del parque informaron que el fuego presentó en las últimas horas un comportamiento extremo, superando líneas de defensa previamente establecidas y avanzando hacia sectores del cerro Alto El Petiso. Ante este escenario, se dispuso la evacuación de campamentos y se priorizó la protección de viviendas de pobladores y de infraestructura turística.

Actualmente, 36 personas trabajan de manera directa en el combate del incendio, entre brigadistas de línea y medios aéreos. Además, hay 43 combatientes en apresto para realizar relevos y 20 brigadistas provenientes de otros parques nacionales que se sumaron como refuerzo.

Como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido al avance del fuego, la reducción de la visibilidad por el humo y la circulación constante de vehículos de emergencia. Desde el mediodía de ayer también se evacuó de forma preventiva a senderistas y acampantes, especialmente en las zonas de Río Arrayanes y Lago Verde.