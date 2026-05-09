Chumbicha se prepara para la 44° edición del Festival Nacional de la Mandarina

La localidad de Chumbicha se alista para vivir la 44° edición del Festival Nacional de la Mandarina, una de las celebraciones más representativas del calendario cultural y productivo de la región.

Durante tres jornadas —22, 23 y 24 de mayo— el Polideportivo Municipal será el epicentro de la fiesta que convoca a productores, emprendedores, artesanos, turistas y familias de distintos puntos de la provincia y del país.

El evento contará con una amplia propuesta que incluirá una expo productiva, artesanal e institucional, además de food trucks y comidas regionales, juegos y espacios recreativos para todas las edades.

44° Edición del Festival Nacional de la Mandarina

Como en cada edición, el festival ofrecerá una cartelera artística de primer nivel impulsada por la gestión del intendente Alfredo Hoffmann, consolidando a la celebración como un punto de encuentro que promueve la identidad local, la producción regional y el turismo.

La tradicional fiesta invita a la comunidad a agendar la fecha y sumarse a tres días de celebración que buscan poner en valor el trabajo de la región y fortalecer el sentido de pertenencia.