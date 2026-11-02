La Iglesia presentó el spot oficial de la visita del Papa: "Vayan y anuncien"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó el spot oficial de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, una producción audiovisual que forma parte de la estrategia de comunicación de la Iglesia para anticipar uno de los acontecimientos centrales de su agenda institucional. El video promocional fue dado a conocer por el vocero de la entidad eclesiástica y lleva como consigna principal "Vayan y anuncien", lema elegido para el viaje del Sumo Pontífice, previsto del 8 al 11 de noviembre.

La pieza fue concebida como una presentación de la visita papal, pero también como una expresión de la diversidad que caracteriza al país. A través de una narrativa que combina imágenes de diferentes geografías y escenas protagonizadas por voluntarios, el material propone una representación de las múltiples realidades que conforman el tejido social argentino.

El spot se articula alrededor de una invitación dirigida a distintos sectores de la sociedad, con una consigna que sintetiza el espíritu de la producción: "Bienvenidos todos, vayan y anuncien". La propuesta comunicacional busca transmitir que la llegada del Papa no constituye únicamente un acontecimiento concentrado en las ciudades donde se desarrollarán las actividades principales, sino una convocatoria que involucra a las comunidades de todo el territorio nacional.

El Evangelio de Marcos como eje conceptual del spot

La estructura narrativa del video tomó como punto de partida una cita del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. El pasaje bíblico plantea una misión dirigida a la comunidad cristiana: "Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia".

Esta referencia constituye el fundamento conceptual de la pieza y establece una conexión entre el mensaje evangélico y la consigna elegida para la visita apostólica de León XIV. A partir de esa premisa, el spot desarrolla una sucesión de versos recitados por una voz en off, que incorpora diferentes expresiones de la vida social.

"Bienvenidos los que sueñan / Bienvenidos los que enseñan / Bienvenidos los que aprenden / Bienvenidos los que cuidan / Bienvenidos los que inspiran...", expresa la narración del video.

La elección de estas frases permite organizar el mensaje en torno a distintas acciones y experiencias humanas. El reconocimiento de quienes sueñan, enseñan, aprenden, cuidan e inspiran funciona como una forma de integrar a diversos sectores del entramado social dentro de una misma convocatoria.

De este modo, el mensaje religioso se presenta mediante una narrativa que busca incluir diferentes realidades y transmitir el sentido de bienvenida que la Iglesia pretende asociar con la llegada del Santo Padre.

Un recorrido federal desde Tilcara hasta la Patagonia

Uno de los aspectos centrales de la producción fue su carácter marcadamente federal. El rodaje se desarrolló en distintos puntos del país, con un recorrido geográfico que abarcó desde el Norte Argentino hasta la Patagonia.

Entre las locaciones seleccionadas se encuentran Tilcara, Purmamarca, Bariloche e Isla Maciel, lugares que fueron incorporados al relato visual para reflejar la diversidad territorial de la Argentina. La filmación integró pasajes protagonizados por voluntarios que se sumaron al proyecto con el objetivo de transmitir el sentir popular frente a la visita papal. Las escenas buscaron representar realidades heterogéneas, vinculadas con las distintas comunidades que forman parte del país.

La amplitud geográfica del rodaje constituye uno de los elementos que definen la identidad del spot. La inclusión de escenarios de diferentes regiones responde a la intención de evitar que la comunicación de la visita quede limitada a los espacios urbanos donde se desarrollarán las principales actividades.

En esa línea, la producción audiovisual procura expresar que el acontecimiento tendrá una dimensión nacional, con un mensaje que busca alcanzar a comunidades situadas en distintos puntos del territorio.

Las sedes principales de la visita apostólica

El recorrido visual del spot también incorporó imágenes de las tres sedes principales donde el papa León XIV ofrecerá sus discursos y participará de celebraciones litúrgicas.

Se trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y Córdoba, lugares que concentrarán las actividades centrales previstas durante la visita apostólica.

La inclusión de estas locaciones permite vincular el carácter federal de la producción con los espacios específicos donde se desarrollará la agenda papal. De esta manera, el video combina imágenes de distintas regiones argentinas con referencias directas a los principales escenarios de la estadía del Pontífice.

La selección de estas sedes forma parte de la presentación visual del viaje, en la que la diversidad territorial y las actividades institucionales aparecen integradas dentro de una misma narrativa.