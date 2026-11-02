Día de los Fieles Difuntos en la Capital: cómo van a ser los servicios

La Municipalidad de la Capital dispuso un asueto administrativo para este lunes 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. La medida fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 2923/2026, firmado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y alcanza al personal de la Administración Pública Municipal.

En el marco de esta jornada, el municipio diagramó un esquema especial de funcionamiento de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar el orden y la limpieza de la ciudad durante el fin de semana y el lunes, en una fecha vinculada con la concurrencia de vecinos y visitantes a distintos espacios de carácter religioso y turístico.

La decisión de establecer el asueto administrativo estará acompañada por una organización particular de las tareas operativas. De esta manera, las prestaciones municipales no funcionarán bajo el esquema habitual, sino que se desarrollarán de acuerdo con un cronograma diseñado para atender los sectores considerados prioritarios.

La planificación contempla modificaciones en la recolección de residuos domiciliarios, operativos intensivos de barrido y limpieza urbana, además de guardias activas y trabajos permanentes de desinfección y mantenimiento ambiental.

Recolección de residuos

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad de la Capital, a través de la Subsecretaría de Higiene Urbana, diagramó un cronograma especial para garantizar el mantenimiento de las condiciones de orden y limpieza durante la jornada. En materia de recolección de residuos domiciliarios, el servicio funcionará de manera restringida este lunes. Las tareas operativas estarán concentradas exclusivamente en el área comprendida dentro de las cuatro avenidas centrales de la ciudad y en los principales circuitos turísticos capitalinos.

El sector delimitado por las avenidas Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle será uno de los espacios contemplados dentro de la cobertura prevista para esta jornada. La restricción implica que la prestación no se desarrollará de manera generalizada en todos los barrios de la Capital, sino que se focalizará en las zonas establecidas por el cronograma municipal.

La organización de las tareas responde a la necesidad de sostener las prestaciones esenciales en los sectores prioritarios, dentro de un esquema operativo especial que tendrá vigencia durante el lunes 2 de noviembre.

Barrido y limpieza urbana con operativos en doble turno

En paralelo con las modificaciones previstas para la recolección de residuos, las cuadrillas de barrido y limpieza urbana trabajarán de manera intensiva en el microcentro de la ciudad.

El operativo fue diagramado bajo una modalidad de doble turno, con horarios específicos para desarrollar las tareas durante la mañana y la tarde. La planificación busca sostener las condiciones de limpieza en uno de los sectores centrales de la Capital, en el marco de la jornada conmemorativa.

Los horarios establecidos para los trabajos serán los siguientes:

Turno mañana: de 6:00 a 9:00 horas.

Turno tarde: de 18:00 a 21:00 horas.

La distribución de las tareas en dos franjas horarias permitirá concentrar los trabajos de limpieza urbana durante momentos determinados del día, de acuerdo con el esquema previsto por la Subsecretaría de Higiene Urbana.

Los operativos se desarrollarán de manera intensiva en el microcentro, mientras que el resto de las prestaciones municipales quedará sujeto a las condiciones establecidas en el cronograma especial.

Guardias activas en los principales espacios turísticos y religiosos

El dispositivo municipal también contempla la continuidad de guardias activas y tareas permanentes de desinfección y mantenimiento ambiental en puntos estratégicos de la ciudad. Los trabajos estarán concentrados en aquellos espacios que registran una importante concurrencia turística y religiosa, con el propósito de sostener las condiciones de higiene y mantenimiento durante la jornada.

Entre los lugares contemplados en el operativo se encuentran:

La Gruta.

El dique El Jumeal.

El Calvario.

La Casa de la Puna.

En estos puntos se mantendrán las guardias activas y las tareas de desinfección y mantenimiento ambiental, dentro del esquema especial establecido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos.

La presencia de estos espacios dentro de la planificación responde a su condición de lugares estratégicos de concurrencia turística y religiosa. Por ese motivo, el municipio dispuso sostener allí las prestaciones necesarias durante el período de funcionamiento restringido de los servicios.

El cronograma contempla así una distribución de los recursos operativos que prioriza tanto el microcentro como los principales circuitos turísticos y religiosos de la Capital.

Los servicios habituales se retomarán el martes 3 de noviembre

El esquema especial previsto para el Día de los Fieles Difuntos tendrá vigencia durante el lunes 2 de noviembre de 2026. Según lo establecido por la Municipalidad de la Capital, la totalidad de las prestaciones habituales se reanudará a partir de las primeras horas del martes 3 de noviembre.

La normalización alcanzará a todos los barrios de la ciudad, luego de la jornada en la que los servicios funcionarán bajo las restricciones y modalidades definidas por el cronograma especial.

De esta manera, la organización municipal contempla una jornada de asueto administrativo con prestaciones diferenciadas, en la que la recolección de residuos domiciliarios tendrá una cobertura limitada, las cuadrillas de barrido y limpieza urbana desarrollarán operativos en doble turno y se mantendrán guardias activas en los principales espacios turísticos y religiosos.