Catamarca tendrá un lunes caluroso e inestable: así va a estar el clima

Este lunes se hace memoria de los fieles difuntos y algunos tendrán "su asueto" según su realidad laboral y el clima va a proponer variaciones, que podrán venir bien a los que están de descanso. En el plano general se viene una jornada caracterizada por condiciones meteorológicas inestables, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La posibilidad de precipitaciones estará presente desde las primeras horas, con chaparrones, mientras que para la segunda mitad de la jornada se anuncia la probabilidad de tormentas aisladas.

A este panorama se le suman temperaturas que irán desde los 16 grados hasta alcanzar una máxima de 30 grados en horas de la tarde.

Así comienza el día

De acuerdo con el detalle del SMN, el día comenzó con chaparrones aislados por sectores. Para ese período, el termómetro arrancó con 19 grados para subir, ya en la mañana a los 24 grados. En este horario continuará la inestabilidad, con chaparrones.

Se espera además un cambio en la dirección del viento, que pasará a predominar del Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La tarde con calor y tormentas

Para la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de tormentas aisladas. El rango de que estas se concreten se ubica entre el 40 y el 70 por ciento, que es un promedio alto.

En cuanto a la temperatura, se espera que el termómetro alcance los 30 grados, siguiendo la línea de los registros más primaverales de los días previos. Otro de los aspectos destacados para este período será el comportamiento del viento, el que soplará predominantemente desde el sector Sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, constituyendo el registro más importante de intensidad del viento durante el lunes.

¿Cómo estará el clima en noche?

Las condiciones de inestabilidad también podrían extenderse durante la noche del lunes. Para ese período, se mantiene la posibilidad de tormentas aisladas con igual intensidad que en la hora anterior. La temperatura descenderá a los 26 grados. En cuanto al viento, se espera que vuelva a predominar del Norte, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para esta franja horaria no se indican ráfagas.

De esta manera, el cierre de este martes estará nuevamente marcado por la posibilidad de precipitaciones, aunque bajo condiciones de viento menos intenso en comparación con las previstas para la tarde.