Ciencia y Literatura: Charlas con científicos de Catamarca sobre el mundo de los libros

La librería La Singularidad del Libro, en articulación con la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, pondrá en marcha el ciclo mensual "Ciencia y Literatura. Charlas con científicos de Catamarca", una propuesta de divulgación que reunirá a investigadores de la provincia y a la literatura en una serie de conversatorios abiertos al público.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre dos campos del conocimiento que, desde distintas perspectivas, comparten el interés por comprender el mundo. A través de un formato basado en la conversación, el ciclo propone establecer puentes entre la producción científica local y diferentes expresiones literarias, favoreciendo el intercambio de ideas y acercando estos contenidos a personas que no pertenecen al ámbito académico.

Los encuentros se desarrollarán un viernes de cada mes, desde agosto hasta noviembre, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, y contarán con entrada libre y gratuita, permitiendo que toda la comunidad pueda participar de esta propuesta de divulgación.

Difundir la producción científica local

El ciclo estará coordinado por Verónica Gostissa y Naím Garnica, quienes impulsan una propuesta con varios objetivos centrales. Entre ellos se encuentra la divulgación de la producción e investigación científica desarrollada en Catamarca, la difusión de libros publicados en los últimos años y la construcción de espacios de diálogo entre la ciencia y la literatura.

La propuesta parte de la premisa de que ambas disciplinas constituyen formas de conocimiento capaces de aportar distintas miradas sobre una misma realidad. Desde esa perspectiva, cada encuentro buscará generar conversaciones que permitan explorar los puntos de contacto entre la investigación científica y las posibilidades creativas que ofrece la literatura.

Cada conversatorio convocará a científicos pertenecientes a instituciones de la provincia, quienes dialogarán en torno a una obra de ficción, no ficción, crónica u otro género literario. El objetivo será poner en relación el campo específico de investigación de cada especialista con las representaciones, preguntas y perspectivas que propone la literatura.

Con una duración aproximada de una hora y media, las charlas estarán orientadas especialmente al público no especializado, promoviendo un formato participativo basado en la conversación y el intercambio como herramientas para acercar ambos universos del conocimiento.

El primer encuentro: murciélagos, vampiros y ciencia

El ciclo dará comienzo el viernes 21 de agosto, a las 18 horas, con el conversatorio "La ciencia entre murciélagos y vampiros". En esta primera actividad participará Cecilia Castilla, investigadora asistente del CREAS-CONICET-UNCA y especialista en etnoconservación de murciélagos e insectos en agroecosistemas de Catamarca, quien dialogará junto a Naím Garnica sobre los cruces entre el conocimiento científico y las representaciones literarias de estos animales.

La propuesta buscará explorar cómo la investigación científica y la literatura pueden dialogar alrededor de una misma temática, ofreciendo distintas formas de comprender y representar el mundo.

El cronograma completo del ciclo

El programa contempla cuatro encuentros distribuidos entre agosto y noviembre, cada uno dedicado a una temática diferente y con la participación de investigadores y coordinadores del ciclo.

Cronograma de actividades: